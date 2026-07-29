Agencija za privredne registre (APR) podsetila je matična pravna lica da u četvrtak, 31. jula, ističe rok za dostavljanje dokumentacije uz konsolidovani godišnji finansijski izveštaj (KGFI) za prethodnu godinu, piše Tanjug.

Obaveza se odnosi na sva matična pravna lica koja su već dostavila konsolidovani godišnji finansijski izveštaj, a sada treba da dostave i prateću dokumentaciju.

Kako se podnosi dokumentacija?

Dokumentacija se podnosi elektronskim putem preko posebnog informacionog sistema APR-a.

U zavisnosti od statusa finansijskog izveštaja, obveznici podnose jedan od sledećih zahteva:

"Dokumentacija uz KGFI" – ako je izveštaj već javno objavljen kao potpun i računski tačan.

"Korigovani KGFI sa dokumentacijom" – ako su izvršene izmene u odnosu na već objavljeni izveštaj.

"KGFI i dokumentacija" – ako je izveštaj objavljen kao nepotpun ili računski netačan, pa je potrebno istovremeno dostaviti ispravljen izveštaj i kompletnu dokumentaciju.

Šta ako propustite rok?

APR navodi da pravna lica koja ne dostave dokumentaciju do 31. jula neće izgubiti mogućnost da ispune zakonsku obavezu.

Zahtev će moći da podnesu i naknadno, ali će pored redovne naknade biti obračunata i naknada za neblagovremeno dostavljanje u iznosu od 3.130 dinara.

Naknadno podnošenje biće moguće do kraja 2026. godine.

Gde pronaći dodatne informacije?

APR je saopštio da su detaljna uputstva o podnošenju zahteva dostupna na stranici Registra finansijskih izveštaja.

Za tehničku podršku u vezi sa pristupom informacionom sistemu i elektronskim potpisivanjem zahteva, kao i za pitanja u vezi sa podnošenjem finansijskih izveštaja, obveznicima su na raspolaganju kontakt službe Agencije.

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