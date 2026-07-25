Uticaj "Odiseje" je nemerljiv, ta fantastična priča o čežnji, odanosti, borbi, patnji, gubitku, porodici i ljubavi, već 3.000 godina predstavlja kalup za svakog ko se lati pera. Ili kamere.

A ovih dana, u bioskope je stigla i dugoočekivana i veoma reklamirana "Odiseja", film u režiji proslavljenog Kristofera Nolana. A u pohod na bioskopske blagajne ispratila ga je buka kakva se retko viđa. Mnogi su se nadali da će propasti. Ništa od toga.

Mašina za pravljenje para

Nolanova "Odiseja" je već prvog vikenda prikazivanja zaradila 264 miliona dolara, što znači da je već u plusu 16 miliona, ako računamo da je osnovni budžet za film bio 250 miliona dolara. U ukupne troškove treba dodati i 125 miliona dolara za potrebe reklamiranja. U ovom trenutku, Nolan jedino razmišlja o tome koliko će prebaciti milijardu od prodaje ulaznica.

Sam režiser je, u okviru marketinške kampanje, rekao da je to njegova, a ne Homerova "Odiseja". I to je već bilo dovoljno da njegovi verni obožavaoci, često fanatici, godinu dana pre prikazivanja filma kupe karte u pretprodaji.

Treba imati na umu da je režiser Kristofer Nolan, pre svega, proizvođač holivudskih filmova. On snima takozvane blokbastere, akcione filmove koji su napravljeni najviše, ako ne isključivo, zbog zarade. Ono što ga izdvaja jeste što je nesumnjivo talentovan. I što njegov verni gledalac oseća da je pametniji od drugih ljubitelja žešće akcije. Jer, bože moj, to je Nolan, a ne neki prosečni režiser filmova o Supermenu i slično. Ne, Nolan je režirao tri filma o Betmenu, ali tri baš dobra filma o Betmenu.

A Nolan vrlo dobro zna da je, u svojoj suštini, "Odiseja" i akcioni film. Imamo tu junaka u nevolji, imamo kiklopa, sirene, Scilu i Haribdu, džinove i bogove, koji se, po starom grčkom pravilu, igraju sa bednim smrtnicima kako im dune.

Šta je Nolan uradio i šta mu najviše zameraju? Prvo je izbacio bogove, to jest, sveo ih je na psihološke projekcije. Atenu, boginju mudrosti i veštine ratovanja, igra glumica Zendaja, koja se priviđa Odiseju. Zatim, jezik koji koriste likovi. Posebno je iziritiralo ljude to što likovi govore američku varijantu engleskog jezika. Recimo, kad Odisej uzvikne "Let's gooo!" kada naređuje svojim vojnicima. Otprilike, kao kad bi najveći grčki junak, na čistom srpskom jeziku uzviknuo: "Juriš, breee!" Najveće zamerke odnose se na izbor glumaca. I tu možemo videti koliko je majstorska reklama važnija i od samog filma koji dolazi iz Holivuda.

Ništa nije slučajno

Jer, kao slučajno, a mesec dana pre premijere, plasirane su dve informacije - da će Helenu trojansku, koju Homer opisuje kao ženu izrazito bele kože, poluboginju, tumačiti Lupita Njongo, poreklom iz Kenije. Prelepa žena (Lupita), zaista, ali crnkinja. I drugo, da će ulogu snažnog i hrabrog Ahila, igrati Eliot Pejdž. Glumac koji je promenio pol, to jest, postao muškarac. Prethodno se zvao Elen (Helena) Pejdž.

Sa ova dva poteza, Nolan je već bio zaokružio finansijsku konstrukciju. Armija gnevnih jutjubera osula je paljbu. Ceo internet preplavili su besni komentari, puni zgražavanja. Svi si postali eksperti za "Odiseju". Hej, zamisli, najbelja žena u celoj Grčkoj, poreklom iz Kenije! Najvećeg junaka grčke mitologije, snažnog Ahila, glumi bivša žena, sada muškarac, visok 155 centimetara!

Nolan je samo ćutao i verovatno se jako dobro zabavljao. Ispostavilo se da se Helena, u tumačenju Lupite Njongo, pojavljuje na 5 minuta u filmu. A isto toliko i Eliot Pejdž, koji ne igra Ahila, nego vojnika sa Odisejevog broda, koji je stradao zbog Odisejeve odluke, takođe, veoma mala uloga. Inače, Ahil se pojavljuje u Homerovoj "Odiseji", ali ne i u Nolanovoj verziji, što je zaista šteta.

Dakle, prethodno je uloženo 125 miliona dolara u reklamu, ali ono što se odradili jutjuberi pre same premijere filma vredi još toliko. I sve to što su pričali na kraju nije bilo bitno, što je Nolan sve vreme znao.

On je samo poručio da njegova "Odiseja" jednostavno mora da se gleda u bioskopu. Da se doživi to iskustvo. Nemojte propustiti tu šansu! Sve snimljeno najmodernijim IMAX kamerama! Šta god to značilo. I ljudi pojurili, u strahu da ne propuste.

Nolan je verovatno poslednji veliki režiser koji će izmusti i poslednju paru od gledalaca, pre nego što bioskopi zauvek budu zatvoreni.

A gde su Grci?

Da li je, na kraju, bitno da li je Helena crnkinja? Pa, i nije. U krajnjem slučaju, glavni likovi su ovde napaćeni Odisej, njegova žena Penelopa, sin Telemah, zli prosac Antinoj. I naravno, razna čudovišta koja garantuju dobru akciju i zabavu. Hvala besmrtnom Homeru.

I to je Nolanova "Odiseja", ni manje, ni više. Veoma dobra zabava, čak i ako je Odisej, u izvođenju slavnog Meta Dejmona, predstavljen suviše mračno, opet, u Nolanovom stilu. Kao onomad kad je snimao Betmena.

Sad je imao još lakši posao, bar kad je scenario u pitanju, sve je već napisano, samo treba skratiti. Jer, što reče Homer: "Pevaj mi, Muzo, junaka dovitljivca onog, što trojanski sveti razori grad..."

A to što nema ni G od Grka u filmu, Grci treba da mu oproste. Bolja reklama od Nolanovog filma za tu božanstvenu zemlju ne treba.

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