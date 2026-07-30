Mnogi vozači u Srbiji u automobilu drže predmete za koje veruju da im mogu pomoći u slučaju opasnosti – bejzbol palicu, nož, bokser ili druga sredstva koja bi mogla da posluže za odbranu.

Međutim, ono što pojedinci vide kao način lične zaštite, zakon može posmatrati drugačije.

Predmeti koji se nalaze na vidljivom mestu u vozilu ili su lako dostupni vozaču mogu dovesti do problema, posebno ukoliko policija proceni da njihova namena nije opravdana.

Držanje oružja "za svaki slučaj" može skupo da košta

Prema propisima koji regulišu javni red i mir, nošenje određenih predmeta koji mogu da se koriste za napad ili povređivanje može predstavljati prekršaj.

U praksi, policija može problematično posmatrati situacije kada se u vozilu nalaze:

bokseri,

noževi,

bejzbol palice,

drugi predmeti namenjeni za nanošenje povreda.

Posebno se obraća pažnja kada su takvi predmeti ostavljeni na vidljivom mestu, poput prostora pored sedišta vozača, vrata automobila ili kasete koja je lako dostupna.

Kazne mogu biti veoma visoke

Za ovakve prekršaje predviđene su novčane kazne od 20.000 do 150.000 dinara, a u određenim slučajevima moguće je izricanje i kazne zatvora do 60 dana.

Kolika će kazna biti zavisi od okolnosti slučaja – gde je predmet pronađen, zbog čega se nalazi u vozilu i kako policija proceni njegovu namenu.

Nije svaki predmet automatski prekršaj

Pravnici upozoravaju da sama činjenica da se neki predmet nalazi u automobilu ne znači automatski da je vozač počinio prekršaj.

Važno je gde se predmet nalazi, zbog čega ga osoba poseduje i da li postoje okolnosti koje ukazuju da bi mogao biti korišćen za ugrožavanje drugih.

Na primer, sportska oprema koja se prevozi zbog treninga ili aktivnosti ne mora imati isto značenje kao predmet koji je ostavljen pored sedišta sa namerom da bude odmah dostupan.

Vozači često nisu svesni rizika

Mnogi vozači smatraju da u automobilu mogu držati bilo koji predmet sve dok ga ne koriste. Međutim, problem može nastati već samim posedovanjem određenih predmeta u okolnostima koje nadležni organi procene kao rizične.

Stručnjaci zato savetuju vozačima da ne drže predmete koji mogu biti protumačeni kao oružje, posebno ne na mestima koja su lako dostupna tokom vožnje.

Šta je najbezbednije držati u automobilu?

Umesto predmeta koji mogu izazvati pravne probleme, vozači bi u automobilu trebalo da imaju opremu koja je namenjena bezbednosti u saobraćaju:

prvu pomoć,

reflektujući prsluk,

sigurnosni trougao,

osnovni alat za kvarove,

opremu propisanu pravilima saobraćaja.

Lična bezbednost na putu ne bi trebalo da se zasniva na predmetima koji mogu dovesti do dodatnih problema sa zakonom.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.