Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi Ormuski moreuz trebalo da bude u potpunosti otvoren do petka, nakon što Sjedinjene Američke Države i Iran potpišu memorandum o razumevanju u Ženevi.

Kako je naveo tokom obraćanja medijima zajedno sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, sporazum između Vašingtona i Teherana predviđa niz mera koje uključuju otvaranje jednog od najvažnijih pomorskih pravaca na svetu, piše Tanjug.

Prema Trampovim rečima, Iran se saglasio da neće razvijati nuklearno oružje, a poštovanje dogovora moglo bi dovesti i do postepenog ukidanja sankcija.

On je dodao da će tekst memoranduma biti objavljen ubrzo nakon potpisivanja, kao i da će američki potpredsednik Džej Di Vens prisustvovati ceremoniji umesto njega.

Ključni pomorski pravac ponovo otvoren

Tramp je naveo da su komercijalni brodovi već počeli da prolaze kroz Ormuski moreuz, uključujući tankere sa naftom, nakon postizanja dogovora između dve strane.

Prema njegovim tvrdnjama, plovidba se odvija kroz bezbedne koridore i bez zastoja, dok su dodatne rute i dalje dostupne za saobraćaj.

Različita tumačenja sporazuma

Ipak, pojedini mediji, pozivajući se na izvore bliske pregovorima, navode da bi sporazum mogao da uključuje vremenski ograničene uslove, uključujući period u kojem bi prolaz kroz moreuz bio bez naknada.

Tramp je ranije istakao da će cilj dogovora biti trajno obezbeđivanje slobodne plovidbe kroz ovaj strateški važan prolaz.

Šta znači otvaranje Ormuskog moreuza

Ormuski moreuz jedan je od najvažnijih svetskih energetskih pravaca, kroz koji prolazi veliki deo globalnog izvoza nafte i gasa. Svaka promena režima plovidbe ima direktan uticaj na međunarodnu trgovinu i cene energenata.

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