Ministarka je istakla da je svet ponovo suočen sa energetskom krizom, poremećenim lancima i rutama snabdevanja i smanjenom proizvodnjom nafte, ali da je situacija u Srbiji stabilna.



„Do sada smo održali stabilnost snabdevanja naftnim derivatima, pažljivo nadgledamo stanje na tržištu i preduzimamo mere da energetski sektor ostane otporan na spoljašnje šokove. Dok rafinerija radi, snabdevanje neće biti ugroženo. Sada imamo dizela za 89 dana naših potreba, a proizvodnja u rafineriji je 330.000 tona mesečno, što je blizu maksimuma. Cilj države je da održimo nesmetano snabdevanje, da cene goriva ne skaču, kao u drugim zemljama, da budu prihvatljive za građane i da ne ugrozimo ni velike ni male naftne kompanije koje posluju u Srbiji“, rekla je ona.



Ministarka je naglasila da je za postizanje navedenog cilja sprovedeno više mera među kojima je ustupanje 40.000 tona dizela iz državnih rezervi naftnim kompanijama.



„Koristimo državne rezerve da ne bi došlo do nestašica i da bismo cene na pumpama održali prihvatljivim za građane. Uporedo obnavljamo državne rezerve i kupujemo nove količine kojima punimo rezerve. U poslednje tri godine duplirali smo rezerve dizela, rezerve benzina povećali dva puta i podigli ukupan nivo obaveznih rezervi za 79 odsto“, istakla je ona.



Povodom sankcija NIS-u i pregovorima o promeni vlasništva nad ovom kompanijom, ministarka je istakla da se uporedo vode pregovori između kupca i prodavca, Srbije sa potencijalnim kupcem o uslovima ugovora između akcionara i razgovori sa Kancelarijom za kontrolu strane imovine Sjedinnjenih Američkih Država.



„Naši pregovori sa Mađarskom napreduju, trenutno usaglašavamo detalje u vezi sa ugovorom između akcionara, a sve kako bismo maksimalno zaštitili interese države Srbije budući da je NIS jedna od najvažnijih kompanija u zemlji. Podsećam i da želimo da povećamo učešće za 5 odsto ali to će biti moguće tek pošto se pregovori Gaspromnjefta i MOL-a završe. Naravno, uvek postoji politička dimenzija pregovora, koju je teško predvideti. Pregovori između kupca i prodavca su održani tokom vikenda u Rusiji, a mi smo u stalnoj komunikaciji sa prodavcem, kupcem i američkom administracijom“, poručila je Đedović Handanović.



Prema rečima ministarke situacija sa snabdevanjem gasom je stabilna i investicije u izgradnju gasne infrastrukture napreduju.



„Gasni aranžman sa Gaspromom je produžen do juna, po veoma povoljnim uslovima kakve smo i do sada imali. Sva skladišta gasa su puna i u Srbiji u Mađarskoj, čime je obezbeđena sigurnost snabdevanja po pristupačnim cenama u narednom periodu. Stabilne su isporuke gasa iz Azerbejdžana. Sa Svetskom bankom pregovaramo o faznom programu finansiranja za izgradnju unutrašnje gasne infrastrukture i skladišta kojim ćemo povećati kapacitete gasne mreže u Srbiji, samim tim i kapacitet korišćenja gasnih interkonektora koje gradimo sa Severnom Makedonijom i Rumunijom i kojima ćemo diversifikovati snabdevanje prirodnim gasom“, navela je ona, piše Telegraf.



Na sastanku je istaknuto da tranformacija Elektroprivrede Srbije napreduje dobro i da će biti završena ove godine. Navedeno je da je izmenama propisa prošle godine omogućeno malim kompanijama da pređu na garantovano snabdevanje i tako smanje troškove električne energije i da se nastavlja briga o ugroženim domaćinstvima.



„U EPS-u je finansijsko stanje stabilno, nema kredita za likvidnost, uz 100 odsto realizaciju investicija u sektoru uglja u 2025. godini. Proizvodna postrojenja su sve starija, a izazovi sve veći uključujući primenu Mehanizma prekograničnog usklađivanja cene ugljenika (CBAM). Primarni cilj u sektoru električne energije je da gradimo nove proizvodne kapacitete i povećavamo energetsku efikasnost na strani potrošnje, da se energija ne rasipa. Ujedno vodimo računa o najugroženijim građanima i ove grejne sezone je 193.000 domaćinstava imalo popust na računima za električnu energiju, gas ili grejanje“, zaključila je ministarka.



Stepen naplate dugovanja prema Elektroprivredi Srbije i Srbijagasu je blago napredovao u odnosu na prethodnu godinu. Izazov predstavlja naplata dugovanja nasleđenih iz prošlosti i potrebno je da se sprovodi efikasnije.



Sastanku u okviru posete Misije MMF-a, prisustvovali su i direktori energetskih preduzeća i stalni predstavnik MMF-a u Beogradu Lev Ratnovski.



