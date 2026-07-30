To su poreski savetnici, stručnjaci bez kojih mnogim kompanijama i građanima teško pada da prate složeni poreski sistem.

Nemački ekonomski institut uvrstio je poreske savetnike među deset profesija sa najvećim nedostatkom kvalifikovanih radnika.

Prema njihovim procenama, prošle godine u Nemačkoj je nedostajalo oko 14.000 stručnjaka u ovoj oblasti, dok sama profesija procenjuje da je stvarni nedostatak još veći, oko 25.000 ljudi. Rast potražnje nije iznenađujući. Nemački poreski sistem je izuzetno složen, zbog čega se sve više građana i preduzetnika odlučuje da potraži stručnu pomoć.

Prema podacima digitalnog udruženja Bitkom, čak 17 odsto od oko 15 miliona poreskih obveznika u Nemačkoj koristilo je usluge poreskog savetnika u 2024. godini.

To je skoro četvrtina više nego godinu dana ranije.

"Mnoge kompanije su poslednjih godina bile pod neverovatnim pritiskom", saopštilo je Nemačko udruženje poreskih konsultanata.

Stručnjaci očekuju da će obim posla ostati visok ove godine, posebno zbog rokova za podnošenje poreskih prijava.

Rok za građane koji sami podnose poreske prijave je 31. jul, dok oni koji koriste poreskog konsultanta imaju dodatnih šest meseci.

Plate znatno iznad nemačkog proseka

Pored velike potražnje, profesija privlači pažnju i zbog natprosečnih plata. Prema portalu za poređenje plata Kununu, poreski konsultanti sa više od tri godine iskustva zarađuju u proseku oko 73.500 evra bruto godišnje. Početne plate nakon sticanja kvalifikacije iznose oko 63.700 evra godišnje, što je takođe više nego u mnogim drugim profesijama.

Posao poreskog konsultanta danas nije samo popunjavanje poreskih prijava. Savetovanje kompanija o poslovnim odlukama, kao što su prenos vlasništva, finansiranje projekata ili investicija, postalo je sve važniji deo posla.

"Poreski savetnik se ne postaje samo kroz univerzitetske studije. Poreski asistenti sa relevantnim profesionalnim iskustvom takođe mogu polagati ispit za poreskog savetnika", objasnili su stručnjaci.

Poreski asistenti su takođe deo ove profesionalne grupe, ali zbog nižeg nivoa kvalifikacija, imaju i niža primanja.

Prema Kununuu, njihova prosečna godišnja plata je oko 41.000 evra. Velike razlike između regiona Međutim, zarada poreskih savetnika može značajno da varira u zavisnosti od mesta rada, iskustva i od toga da li rade za kompaniju ili imaju sopstvenu kancelariju.

Prema podacima Nemačke komore poreskih savetnika, skoro 66 odsto poreskih savetnika, odnosno oko 59 hiljada ljudi, su samozaposleni i vode sopstvenu praksu. Pošto cene poreskog savetovanja uglavnom određuju prihodi klijenta, broj stručnjaka nije isti u svim delovima Nemačke.

Na primer, u bogatijim regionima kao što je Diseldorf, ima oko 45 poreskih savetnika na 10 hiljada stanovnika, dok u Salcgiteru ima samo dva na isti broj stanovnika.

Cena usluga takođe zavisi od složenosti posla. Građanin sa prosečnom platom od oko 54.000 evra godišnje kome je potrebna samo pomoć oko podnošenja poreske prijave može očekivati račun od oko 600 evra. S druge strane, frilenseri ili kompanije kojima su potrebne složenije usluge, poput pripreme godišnjih PDV prijava, mogu platiti više od 1.200 evra za savet.

Profesija koja će i dalje biti tražena

Prosečna bruto mesečna plata poreskih savetnika u Nemačkoj kreće se između oko 6.000 i 7.700 evra, odnosno između 73.000 i 90.000 evra godišnje.

Najveći uticaj na nivo prihoda imaju iskustvo, veličina kompanije i region u kome stručnjak radi. Početnici nakon položenog ispita mogu očekivati između 48.000 i 59.000 evra bruto godišnje, dok iskusniji savetnici mogu dostići plate od 6.000 do 8.500 evra mesečno.

Posebno visoke prihode ostvaruju zaposleni u velikim revizorskim firmama, poznatim kao "Velika četvorka", kao i stručnjaci u ekonomski jakim regionima poput Hamburga, Hesena ili Baden-Virtemberga. Prema zvaničnim podacima za profesije poreskog konsultanta, prosečna plata za složenije aktivnosti je oko 7.366 evra bruto mesečno, piše Dnevno.hr

Donja granica je oko 6.010 evra, dok gornja granica dostiže približno 7.450 evra.

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