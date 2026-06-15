Lubenica 20 evra po komadu iznenadila Hrvate - cene voća pokrenule raspravu na mrežama

Letnja sezona još nije zvanično počela, ali cene sezonskog voća već izazivaju burne reakcije građana u regionu. Posebno se izdvojila priča iz Hrvatske, gde je jedan samouslužni štand sa lubenicama u Metkoviću postao viralan na društvenim mrežama.

Na fotografiji koja je objavljena na Redditu vidi se štand sa natpisom „Domaće lubenice“, a ono što je privuklo najviše pažnje jeste cena – čak 20 evra po komadu. Kupci sami uzimaju lubenicu i ostavljaju novac u kutiji za plaćanje, prenosi Dnevno.

Objava je izazvala lavinu komentara i raspravu o tome da li su ovakve cene realne ili preterane.

Reakcije građana: od šoka do sarkazma

Mnogi korisnici su poredili cenu sa onima u supermarketima i inostranstvu, navodeći da su lubenice u trgovinama znatno jeftinije.

"U Švedskoj je oko 1,9 evra po kilogramu, ovo deluje kao skandinavska cena", napisao je jedan korisnik.

Drugi su istakli da se u Hrvatskoj lubenice u marketima mogu naći i po nekoliko puta nižoj ceni, pa su doveli u pitanje i poreklo voća na štandu.

U komentarima nije nedostajalo ni sarkazma:

"Domaće, ali iz uvoza", "20 evra? Ovo mora da je šala", kao i brojni komentari koji su dovodili u pitanje način prodaje i postavljanje štanda na javnoj površini.

Rasprava o OPG-ovima i cenama

Diskusija se proširila i na širu temu domaće proizvodnje i OPG gazdinstava. Neki korisnici tvrde da pojedini prodavci preprodaju uvoznu robu pod oznakom „domaće“, dok drugi brane male proizvođače i ističu da su troškovi proizvodnje u porastu.

Pojedini su navodili i lična iskustva sa pijaca, gde su iznenađeni cenama voća i povrća u sezoni.

Zaključak

Priča o lubenici od 20 evra još jednom je otvorila pitanje odnosa između proizvođača, trgovaca i kupaca, kao i realnih cena sezonskog voća u regionu. Dok jedni smatraju da su cene previsoke, drugi tvrde da tržište samo diktira vrednost.

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