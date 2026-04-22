Srbija trenutno prolazi kroz snažan investicioni zamah, usmeren na izgradnju i modernizaciju ključne saobraćajne infrastrukture, uprkos izazovnim globalnim okolnostima. U samom središtu ovog infrastrukturnog preporoda nalaze se kapitalni projekti koji iz korena menjaju saobraćajnu, geopolitičku i ekonomsku sliku centralne Srbije. Posebna pažnja javnosti i struke usmerena je na predstojeće otvaranje deonice auto-puta od Preljine do Adrana, čime se kompletira strateški važna veza sa Kraljevom, kao i na intenzivne građevinske radove na Severnoj obilaznici oko Kragujevca, piše Kurir.

Predsednik Republike Srbije, Aleksandar Vučić, najavio je da će deonica auto-puta od Beograda do Kraljeva, uključujući završni potez do Adrana, biti u potpunosti otvorena do Vidovdana (28. juna). Ovim činom, centralna Srbija dobija jednu od najsavremenijih saobraćajnica u čitavom regionu, što će značajno ubrzati protok ljudi i robe.

Govoreći o obimu i dinamici radova na Moravskom koridoru, predsednik Vučić doslovno ističe:

"Ceo koridor biće gotov do 28. juna. To je ogroman projekat koji menja geopolitičku i ekonomsku sliku centralne Srbije".

Moravski koridor (E-761): Prvi digitalni auto-put u Srbiji

Moravski koridor predstavlja apsolutnu prekretnicu u putnoj infrastrukturi Srbije. Ukupne dužine oko 110 kilometara, ovaj pravac je osmišljen kao najsavremeniji i najširi auto-put u zemlji, projektovan za bezbedno kretanje brzinama do 130 kilometara na čas.

Ovo je ujedno i prvi potpuno digitalizovani 5G auto-put u državi, koji obezbeđuje kontinuiran internet signal duž cele trase. U skladu sa najvišim direktivama Evropske unije, vozila na ovoj deonici imaće direktnu vezu sa softverom, dok digitalne table u realnom vremenu pružaju informacije o saobraćajnim gužvama, vremenskim prilikama i opštem stanju na putu, čime se bezbednost i kvalitet putovanja podižu na najviši mogući nivo.

Projekat je podeljen na tri glavne deonice koje trajno povezuju Rasinski, Raški i Moravički okrug sa koridorima 10 i 11 (auto-putem Beograd-Niš i auto-putem "Miloš Veliki"):

Pojate - Kruševac (Koševi): dužine 27,83 kilometra.

Kruševac (Koševi) - Adrani: dužine 53,88 kilometara.

Adrani - Mrčajevci - Preljina: dužine 30,66 kilometara.

Izgradnja je započeta krajem 2019. godine, a poverena je renomiranom tursko-američkom konzorcijumu "Behtel-Enka". Kontinuitet radova i poštovanje rokova osigurani su obezbeđenim finansijskim sredstvima države, što uključuje i kreditni aranžman u iznosu od 260 miliona evra, realizovan uz garanciju britanske izvozne agencije UKEF.

Novi koridor direktno povezuje sve veće gradove u dolini Zapadne Morave - Čačak, Kraljevo, Vrnjačku Banju, Trstenik, Kruševac, Stalać i Ćićevac - integrišući područje u kojem živi više od 500.000 ljudi.

Pored transportnog umrežavanja, projekat nudi i trajno rešenje višedecenijskog problema poplava u ovom regionu. S obzirom na to da se najsavremeniji auto-put gradi "na tri Morave", projekat obuhvata masivnu regulaciju rečnih tokova, pre svega Južne i Zapadne Morave. U okviru ovih radova biće regulisana rečna korita u impozantnoj dužini od 68 kilometara.

Dinamika radova i otvorene deonice

Nakon što je krajem prošle godine uspešno puštena u saobraćaj deonica auto-puta E-761 između petlji "Vrnjačka Banja" i "Vrba", u dužini od 14,3 kilometra, radovi na Moravskom koridoru ušli su u završnu, izuzetno važnu fazu realizacije. Prilikom svečanog puštanja u saobraćaj ovog poteza, predsednik Vučić je istakao:

"Neverovatno je kako ovo izgleda. Ogromna je promena i srećan sam zbog toga. Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podići će kvalitet života ljudi".

Ovaj uspeh predstavljao je uvod u intenziviranje radova na preostalim segmentima. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je tom prilikom izdalo zvaničnu potvrdu kojom je odobrena prijava radova za izgradnju deonice auto-puta na pravcu Vrba - Adrani, gde su sada aktivnosti na terenu u punom jeku.

Reč je o segmentu dugom 13,79 kilometara, koji se precizno prostire od kilometra 67+680,41 do 81+476,86 na trasi Pojate – Preljina. Ova deonica ostvaruje vezu sa državnim putem IB reda broj 24 putem denivelisane raskrsnice "Vrba", smeštene u mestu Zaklopača kod Kraljeva.

Važno je napomenuti da trenutni radovi na ovom potezu uključuju i izuzetno važnu regulaciju vodotokova, uređenje Balaban potoka i Potoka Klican, čime se buduća saobraćajnica dodatno i trajno osigurava od erozije i poplava, što je jedan od ključnih preduslova za spajanje celokupne trase.

Severna obilaznica oko Kragujevca

Uporedo sa završetkom Moravskog koridora, Kragujevac dobija modernu Severnu obilaznicu, projekat koji će iz korena promeniti srce Šumadije. Prema navodima JP "Putevi Srbije", ova brza saobraćajnica biće duga 22 kilometra, projektovana za maksimalnu brzinu kretanja do 100 kilometara na sat, a radovi na njoj se odvijaju intenzivnim tempom.

Ova investicija ima poseban strateški značaj jer će Kragujevac, izgradnjom obilaznice i novim putnim pravcima preko Vučkovice, Knića i Mrčajevaca, biti direktno povezan sa auto-putem Čačak-Kraljevo. Brži i efikasniji izlaz iz grada ka glavnim saobraćajnim koridorima znatno će rasteretiti gradske ulice i smanjiti tranzit teretnih vozila kroz urbane zone. Na ovaj način, Kragujevac dodatno učvršćuje svoju dugogodišnju poziciju ključnog industrijskog i logističkog centra centralne Srbije.

Faze izgradnje obilaznice

Projekat predviđa ukupno pet saobraćajnih petlji i čak 24 objekta na trasi, među kojima je 14 mostova, pet nadvožnjaka i pet podvožnjaka. Izgradnja je strogo podeljena u tri funkcionalne faze:

Prva faza: Završeno je više od 90 odsto planiranih radova. Trenutno su preostali samo završni radovi koji obuhvataju uređenje putnog pojasa, postavljanje kompletne saobraćajne signalizacije i prateće opreme puta, kao i polaganje završnih slojeva asfalta u specifičnoj zoni 400 kV dalekovoda.

Druga faza: Radovi su u ovoj etapi dodatno ubrzani, sa posebnim fokusom na inženjerski zahtevnu izgradnju stubova i ležišnih greda na mostu 2. U okviru druge i treće faze planirana je izgradnja ukupno 13 mostova. Do sada je na 11 objekata uspešno završeno postavljanje šipova, dok su u toku radovi na stubovima i montaži masivnih nosača. Plan izvođača je da do kraja tekuće godine bude potpuno završeno sedam od 13 mostova, kao i da se uspešno spoji petlja Petrovac sa petljom Gornji Milanovac.

Treća faza: Na ovoj deonici trenutno se sprovode opsežni zemljani radovi, čija se dinamika prilagođava aktuelnim vremenskim uslovima na terenu.

Država ne staje na ovim projektima, već nastavlja sa izuzetno ambicioznim planovima za dalji infrastrukturni razvoj. Ovakav pristup pokazuje da su trenutni veliki građevinski projekti rezultat dugoročnih ciljeva i planskih ulaganja. Predstojeće otvaranje auto-puta do Vidovdana ne nosi samo saobraćajni, već i dubok simbolički značaj, predstavljajući ključan iskorak ka potpunoj modernizaciji Srbije i regionalnom razvoju.

