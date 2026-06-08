U maju je zamenik predsednika iranskog parlamenta Ali Nikzad objavio nacrt plana od 12 tačaka za upravljanje Ormuskim moreuzom, podsetio je Fars. Takođe je osnovana nova državna agencija za sprovođenje plana upravljanja u saradnji sa ministarstvom ekonomije i pod nadzorom Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, napomenula je iranska novinska agencija.

Prihodi od naplate naknada uplaćuju se u državnu blagajnu, u skladu sa budžetskim zakonima, i troše se za "određene" svrhe, objavio je Fars.

Ekonomski stručnjak Mansur Zara'nedžad procenio je za Fars da bi naplata tranzitnih taksi trebalo da donese Iranu najviše 7,5 milijardi dolara godišnje. Pravi značaj ovog plovnog puta je njegova strateška lokacija i uticaj bilo kakvih poremećaja u moreuzu na tržište energije, lance snabdevanja i svetsku ekonomiju, naglasio je ekonomista, i zato je moreuz, po njegovim rečima, važan "adut" za Teheran u pregovorima.

Agencija za upravljanje moreuzom (PGSA) počela je sa radom početkom maja i do sada je primila zahteve od preko 300 stranih brodova za dozvole za bezbedan tranzit, citirao je PGSA prošle nedelje FARS. Većina zahteva, čak 77 odsto, došla je od brodova koji napuštaju Persijski zaliv, saopštila je PGSA u objavi na Iks.

Brodovi su uglavnom navodili azijske zemlje kao svoje destinacije, pre svega Kinu i Indiju.

Destinacije brodova koji su se prijavili za ulazak u Persijski zaliv bile su uglavnom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavila je PGSA, prema Farsu, piše tportal.

Iran je preuzeo kontrolu nad Ormuskim moreuzom zbog američko-izraelskih napada, zabranjujući tranzit brodova povezanih sa SAD, Izraelom i njihovim saveznicima. Brodovi iz "prijateljskih" zemalja, međutim, prolaze kroz moreuz u koordinaciji sa iranskom vojskom.

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