Ministarstvo je na listu sankcionisanih stavilo šest pravnih i fizičkih lica iz Kine, Indije, Rusije i Irana, uključujući više kompanija koje posluju kao prodajni zastupnici avio-kompanije Mahan er, koja je već pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije, prenosi Rojters.

U saopštenju se navodi da su sankcije uvedene i jednoj "paravan-kompaniji" povezanoj sa IRGC-om, za koju Vašington tvrdi da je tokom sukoba pružala podršku iranskim vojnim operacijama. Američko Ministarstvo finansija ocenilo je da današnje mere dodatno narušavaju mrežu koja, prema navodima Vašingtona, podržava destabilizujuće aktivnosti Irana u regionu, piše Tanjug.

Rojters navodi da odluka o novim sankcijama dolazi nakon napada dronom na brodove za transport gasa u egipatskoj mediteranskoj luci Damijeta, koji bi, prema oceni agencije, mogao da označi otvaranje novog fronta u sukobu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana i poveća rizik po plovidbu kroz Suecki kanal, jedan od ključnih izvoznih pravaca za saudijsku naftu.

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