Sve veći broj građana u Hrvatskoj i šire regionu prijavljuje isti problem - naručuju robu preko oglasa na društvenim mrežama, a na adresu im stiže potpuno drugačiji i jeftiniji proizvod, piše Dnevno.

Najčešće se radi o oglasima na Fejsbuku i Instagramu, gde se nude alati, tehnika ili garderoba po povoljnim cenama. Međutim, umesto naručenog proizvoda, kupci dobiju bezvredne predmete poput plastičnih dodataka ili jeftine opreme.

Kako funkcioniše prevara

Prevara obično ide po istom obrascu. Kupac naruči proizvod i plaća pouzećem. Paket stiže na kućnu adresu, ali u njemu se nalazi nešto potpuno drugo od onoga što je prikazano u oglasu.

Kao pošiljalac se često pojavljuju nepostojeće firme sa izmišljenim imenima, koje se redovno menjaju kako bi se izbeglo praćenje. Paketi obično prolaze kroz logističke centre u regionu, a dostavne službe nemaju mogućnost da proveravaju sadržaj pošiljke.

Zbog toga je važno znati da kurirske službe ne učestvuju u prevari, već samo isporučuju pošiljke u skladu sa zakonom.

Šta uraditi ako sumnjate na prevaru

Stručnjaci za zaštitu potrošača savetuju da se paket nikada ne preuzima bez opreza, posebno ako niste sigurni da ste ga naručili.

Ako ipak preuzmete paket, važno je da ga otvorite odmah u prisustvu dostavljača. U slučaju da sadržaj ne odgovara porudžbini, treba tražiti da se sačini zapisnik u pošti, što može biti osnova za povraćaj novca i povrat pošiljaocu.

Ukoliko se prevara otkrije kasnije, preporuka je da se sa paketom i dokazima odmah ode u najbližu poštu i podnese zvaničan prigovor.

Kako se zaštititi

Stručnjaci upozoravaju da je najveći rizik kada pakete preuzimaju stariji članovi domaćinstva koji nisu upoznati sa porudžbinom. Zbog toga je važno unapred dogovoriti da se ne plaćaju i ne preuzimaju nepoznate pošiljke.

Takođe, ako niste sigurni u sadržaj isporuke, bolje je da paket ostane u paketomatu dok se ne proveri sa porodicom.

U vremenu sve većeg broja internet kupovina, oprez ostaje najvažnija zaštita od ovakvih prevara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.