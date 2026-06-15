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Od 7. jula velika promena za vozače u EU - strože kontrole u vozilima

EU od 7. jula uvodi nova bezbednosna pravila za automobile, uključujući pripremu za Alcolock sistem, napredne asistencijske tehnologije i "crne kutije" u vozilima.

Autor:  Dubravka Jovanović
15.06.2026.15:08
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Od 7. jula velika promena za vozače u EU - strože kontrole u vozilima
Foto: Shutterstock | Shutterstock
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Evropska unija od 7. jula uvodi nova, stroža bezbednosna pravila za sva nova vozila koja se plasiraju na tržište EU, u okviru šireg paketa regulativa poznatog kao GSR2 (General Safety Regulation), piše Telegraf.

Cilj novih mera je smanjenje broja saobraćajnih nesreća, povreda i smrtnih ishoda na evropskim putevima, kroz uvođenje naprednih sistema pomoći vozačima i veću kontrolu bezbednosti u vozilima.

"Alcolock" postaje ključna novina

Jedna od najvažnijih promena odnosi se na pripremu vozila za ugradnju sistema "Alcolock", uređaja koji sprečava pokretanje automobila ako vozač ima nedozvoljenu količinu alkohola u krvi.

Sistem funkcioniše kao ugrađeni alkotest:

  • vozač pre startovanja vozila mora da uradi test disanja

  • ako je nivo alkohola iznad dozvoljene granice, motor se ne pokreće

  • vozilo ostaje elektronski blokirano dok se uslovi ne ispune

Važno je da nova pravila ne znače da će svaki novi automobil odmah imati ugrađen Alcolock, već da mora biti tehnički pripremljen za njegovu naknadnu ugradnju.

Ko će koristiti Alcolock sistem?

Očekuje se da će sistem prvenstveno biti primenjivan u dva slučaja:

  • vozači kojima je sudskom odlukom ili merom izrečena obavezna ugradnja zbog ponovljenih prekršaja vožnje pod dejstvom alkohola

  • transportne i prevozničke kompanije koje žele dodatnu kontrolu i povećanje bezbednosti u voznom parku

U većini slučajeva, troškove ugradnje snosili bi sami vozači ili kompanije.

Širi paket bezbednosnih tehnologija

Nove mere deo su šire evropske strategije unapređenja bezbednosti u saobraćaju. Pored Alcolock pripreme, sva nova vozila moraće da imaju i dodatne sisteme asistencije:

  • napredno prepoznavanje pešaka i biciklista i automatsko kočenje u kritičnim situacijama

  • sisteme za praćenje pažnje vozača, koji detektuju umor, distrakciju i pospanost

  • EDR („crne kutije“ u vozilima) koje beleže podatke o vožnji i pomažu u analizi saobraćajnih nesreća

Ovi sistemi već postoje u pojedinim modelima, ali će sada postati standard za nova vozila u EU.

Cilj: manje nesreća i bezbedniji putevi

Evropska komisija očekuje da će kombinacija novih tehnologija značajno doprineti smanjenju broja saobraćajnih nesreća, posebno onih izazvanih vožnjom pod dejstvom alkohola.

Prema procenama stručnjaka, šira primena Alcolock sistema mogla bi da smanji broj smrtnih slučajeva u takvim nesrećama i do 65%.

Zaključak

Od jula, evropsko tržište automobila ulazi u novu fazu bezbednosnih standarda. Iako se ne uvodi obavezna ugradnja svih sistema u svaki automobil, proizvođači će morati da prilagode vozila budućim tehnologijama koje bi mogle postati standard u narednim godinama.

Promene jasno pokazuju pravac EU - ka potpunoj digitalizaciji i većoj kontroli bezbednosti u saobraćaju.

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Evropska unija automobil kontrola Vozila

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