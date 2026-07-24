Prema podacima evropske statističke službe, više od 90 odsto farmi u Danskoj, Nemačkoj, Slovačkoj, Letoniji, Češkoj i Austriji bilo je povezano na internet, što ih svrstava među najdigitalizovanije poljoprivredne sektore u EU.

Sisteme za upravljanje farmama, odnosno digitalne platforme za organizaciju poljoprivredne proizvodnje, koristilo je oko 11 odsto gazdinstava u uniji, pri čemu je Francuska prednjačila sa približno 60 odsto korisnika. Istovremeno, roboti sposobni za samostalan rad bez neposredne ljudske kontrole bili su prisutni na svega oko sedam odsto farmi.

Evrostat navodi da je oko 18 odsto gazdinstava koja raspolažu korišćenim poljoprivrednim zemljištem primenjivalo neku od tehnologija ili praksi precizne poljoprivrede, poput robotske primene sredstava za zaštitu bilja, ciljane primene pesticida, tehnologija promenljive doze ili preciznog praćenja useva i analize zemljišta.

Ta gazdinstva obrađivala su oko 44 odsto ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta u EU.

Najveći udeo poljoprivrednog zemljišta kojim upravljaju gazdinstva koja koriste tehnologije precizne poljoprivrede zabeležen je u Luksemburgu, Finskoj i Estoniji, gde premašuje 75 odsto.

Na drugom kraju liste nalaze se Kipar, sa oko jedan odsto, kao i Grčka i Rumunija, gde se taj udeo kreće između 10 i 15 odsto, piše Tanjug.

Evrostat napominje da se analiza odnosi na poljoprivredna gazdinstva koja prelaze pragove utvrđene regulativom EU o integrisanoj statistici poljoprivrede, što obuhvata oko 98 odsto ukupnog korišćenog poljoprivrednog zemljišta i 99 odsto stočnih jedinica u Evropskoj uniji.

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