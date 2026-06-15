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Neverovatan propust - pilot bez potrebne licence leteo na međunarodnim linijama punih 17 godina

Bivši pilot komercijalne avio-kompanije gotovo 17 godina upravljao je putničkim avionima bez potrebne dozvole za obavljanje dužnosti kapetana, saopštila je policija kanadske provincije Ontario nakon višemesečne istrage.

Autor:  Nina Stojanović
15.06.2026.15:03
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Neverovatan propust - pilot bez potrebne licence leteo na međunarodnim linijama punih 17 godina
Foto: Shutterstock
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Prema navodima policije, pilot je tokom karijere od 1998. do 2025. godine radio za Er Kanadu, a problem je nastao nakon njegovog unapređenja u kapetana 2009. godine, kada je, kako se sumnja, falsifikovao dokumentaciju potrebnu za obavljanje te funkcije.

Istraga pod nazivom „Projekat Ikar“ pokrenuta je zbog sumnje na prevaru i falsifikovanje službenih isprava, a istražitelji navode da je reč o namernom zaobilaženju bezbednosnih procedura.

„Složena istraga o prevari i falsifikovanju otkrila je da je pilot komercijalne avio-kompanije, koji je leteo za Er Kanadu tokom cele karijere od 1998. do 2025. godine, falsifikovao dozvolu koja mu je bila potrebna kada je 2009. godine unapređen u kapetana“, navodi se u saopštenju policije.

Tokom spornog perioda pilot je upravljao putničkim avionima tipa Boing 767, 777 i 787 i učestvovao na više od 900 domaćih i međunarodnih letova.

Policija procenjuje da je tokom tog perioda prevezao desetine hiljada putnika.

Predsednik Upravnog odbora policije regiona Pil, Nando Janika, istakao je da je istraga pokazala ozbiljne propuste.

„Kada se to dogodi, neophodna je odgovornost“, izjavio je Janika.

Zamenik načelnika policije Nik Milinovič rekao je da su istražitelji došli do zaključka da pilot nije posedovao licencu koja je bila zakonski neophodna za obavljanje funkcije kapetana na komercijalnim letovima.

„Naša istraga nas je dovela do zaključka da je sve ovo rađeno bez odgovarajuće licence koja je obavezna za pilotiranje na komercijalnim letovima. Umesto toga, verujemo da je optuženi lažno prikazivao svoje kvalifikacije i poslodavcu i regulatoru“, rekao je Milinovič, prenosi Blic Biznis / NBC Njuz.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti u Kanadi, budući da se radi o jednom od najozbiljnijih primera navodnog falsifikovanja pilotskih kvalifikacija u komercijalnom vazduhoplovstvu. Istraga o okolnostima pod kojima je pilot godinama uspevao da prolazi interne i regulatorne kontrole i dalje traje.

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Pilot dozvola let

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