Automobil, koji su dizajnirali bivši Eplov (Apple) dizajner Džoni Ajv i australijski industrijski dizajner Mark Njuson, košta 640.000 dolara.

Ferrari je na svom Instagram nalogu objavio video u kojem automobil predstavljaju vozači Ferrarija u Formuli 1, Šarl Lekler i Luis Hamilton. Automobil, koji dolazi sa četiri električna motora, ubrzava od 0 do 96 kilometara na čas za 2,5 sekunde i ima karoseriju obloženu staklom. Dostupan je u tri boje: svetloplavoj, žutoj i kultnoj Ferrari crvenoj. Takođe, ovo je prvi Ferrari sa pet sedišta u istoriji kompanije, piše Biznis insajder.

Međutim, internet nije bio oduševljen njegovim dizajnom. Više korisnika na mreži X uporedilo ga je sa Nissan Leaf modelom, električnim automobilom koji dolazi u sličnoj plavo-crnoj kombinaciji boja i košta samo deo njegove cene. Akcije Ferrarija pale su za 6 odsto u ranom trgovanju u Milanu u utorak nakon predstavljanja modela Luce.

Korisnici mreže X bili su veoma kreativni u izražavanju svog nezadovoljstva — jedan je napisao da automobil izgleda kao da ga je napravila južnokorejska Kia, dok ga je drugi nazvao „jednim od najružnijih EV dizajna ikada“. Jedan korisnik je pitao da li je moguće „kupiti unutrašnjost novog Ferrari Luce bez spoljašnjosti“, dok je drugi rekao da je očekivao nešto više nalik „Betmobilu“.

Neki korisnici su čak pokušali sami da redizajniraju automobil, koristeći ČetGPT ili Grok kako bi generisali verzije za koje smatraju da bi Luce trebalo da izgleda — elegantnije, sjajnije i niže pri zemlji.

Govoreći u podkastu "Kleo Abram", objavljenom u ponedeljak povodom novog Ferrarija, dizajner Mark Njuson rekao je da su „kritičari deo procesa“ kada je reč o inovacijama. Dodao je da su ljudi danas veoma nostalgični i da više gledaju u prošlost nego u budućnost, što posao dizajnera čini „veoma teškim“.

Ferrari nije prvi luksuzni proizvođač automobila koji je lansirao električno vozilo. Porše, Kadilak, Rols-Rojs i drugi proizvođači takođe su predstavili svoje električne modele.

Model Luce ulazi na zahtevno tržište električnih vozila

Predstavljanje modela Luce predstavlja istorijski trenutak za čuvenog italijanskog proizvođača automobila, ali dolazi u trenutku kada se nad širom EV industrijom nadvijaju ozbiljni problemi.

Globalna prodaja električnih vozila stagnira ove godine zbog slabljenja potražnje u SAD-u i Kini, dva najveća automobilska tržišta na svetu.

Veliki proizvođači automobila, uključujući Ford, GM i Hondu, smanjili su svoje ambiciozne EV planove, ukidajući pojedine modele i otpisujući milijarde dolara ulaganja.

Odluka Ferrarija da pređe na električni pogon verovatno neće značajno ubrzati posustalu tranziciju ka električnim vozilima, ali bi mogla pomoći kompaniji da se zaštiti od konkurencije brzo rastućih kineskih proizvođača automobila, koji sve više ulaze u luksuzni segment tržišta. Teslin najveći rival BYD prošlog meseca je lansirao svoj luksuzni podbrend Denza u Evropi, dok je superautomobil Yangwang U9, koji se u Kini prodaje za 233.000 dolara, prošle godine postao najbrži serijski automobil na svetu.

