Od 1. juna u Hrvatskoj se primenjuju nova evropska pravila za unos robe drumskim i železničkim saobraćajem na teritoriju Evropske unije, a precizno su definisane količine novca, cigareta, alkohola i hrane koje putnici iz Srbije mogu da prenesu bez dodatnih carinskih procedura.

Stižu nova pravila na granicama EU

Nova pravila odnose se na robu koja se drumskim ili železničkim prevozom unosi na carinsko područje Evropske unije.

Kako je navedeno, obaveza podnošenja ulazne skraćene deklaracije (USD) prvenstveno je na prevozniku, ali deklaraciju mogu podneti i njegov zastupnik, primalac robe ili drugo ovlašćeno lice.

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Za podnošenje deklaracije neophodan je aktivan EORI broj registrovan u Evropskoj uniji.

Rokovi za podnošenje deklaracije

Drumski prevoz

najmanje jedan sat pre dolaska robe na prvi granični prelaz EU

Železnički prevoz

jedan sat pre dolaska ako put traje kraće od dva sata

dva sata pre dolaska u ostalim slučajevima

Neblagovremeno podnošenje deklaracije može izazvati dodatna zadržavanja i kašnjenja na granicama.

Šta se smatra ličnim prtljagom?

Od obaveze podnošenja deklaracije izuzeta je roba u ličnom prtljagu putnika.

Ličnim prtljagom smatraju se:

lične stvari potrebne za putovanje

roba nekomercijalne prirode namenjena ličnoj upotrebi





Koliko robe sme da se unese bez carine?

Putnici iz trećih zemalja mogu bez carine i PDV-a da unesu robu do:

430 evra u avio i pomorskom saobraćaju

300 evra u drumskom i železničkom saobraćaju

150 evra za putnike mlađe od 15 godina





Koliko cigareta i alkohola sme da se prenese?

U drumskom i železničkom saobraćaju dozvoljen je unos:

40 cigareta

1 litar žestokog pića jačeg od 22 odsto alkohola

ili 2 litra alkohola slabijeg od 22 odsto

4 litre vina

16 litara piva

Ova pravila ne važe za osobe mlađe od 17 godina.

Važna ograničenja za hranu iz Srbije

Za putnike iz Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i drugih zemalja regiona važe posebna ograničenja za proizvode životinjskog porekla, piše GlasSrpske.

Nije dozvoljen unos:

mesa

mleka

proizvoda od mesa i mleka

Dozvoljeno je uneti:

do 20 kilograma ribe i ribljih proizvoda

do dva kilograma meda, jaja i drugih proizvoda životinjskog porekla

do dva kilograma hrane za bebe i posebne hrane za kućne ljubimce





Šta ne spada u lični prtljag?

Građevinski materijal, nameštaj, kućni aparati i rezervni delovi koji se prevoze u teretnom prostoru vozila ne smatraju se ličnim prtljagom i podležu redovnom carinskom postupku.

Kazne i oduzimanje robe

Nedozvoljeni ili neprijavljeni proizvodi životinjskog porekla mogu biti oduzeti i uništeni, dok putnici mogu dobiti novčane kazne.

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