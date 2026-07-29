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Kazne stižu i ako vas policija ne zaustavi - šta se dešava kada zakasnite sa registracijom auta

Vozite auto sa isteklom registracijom? Kamere mogu automatski registrovati prekršaj. 

Autor:  Dubravka Jovanović
29.07.2026.10:08
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Kazne stižu i ako vas policija ne zaustavi - šta se dešava kada zakasnite sa registracijom auta
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Mnogi vozači u Srbiji ne znaju da danas više nije neophodno da ih policija zaustavi na putu kako bi dobili kaznu za vožnju neregistrovanog vozila, piše autoinfo.rs.

Savremeni sistemi video-nadzora u saobraćaju automatski prepoznaju automobile kojima je istekla registracija, proveravaju podatke u bazama i beleže prekršaj. Kazna zatim može stići direktno na adresu vlasnika vozila.

Registracija automobila je zakonska obaveza svakog vozača, ali se ipak dešava da neko zakasni sa produženjem – zbog finansijskih razloga, obaveza ili jednostavne zaboravnosti.

Šta se dešava kada istekne registracija vozila?

Najvažnije pravilo je jednostavno:

Ako automobil ne koristite, nećete dobiti kaznu samo zato što mu je istekla registracija.

Problem nastaje onog trenutka kada sednete za volan vozila kojem je registracija istekla.

Tada vozite neregistrovano vozilo i rizikujete novčanu kaznu.

Kolika je kazna za vožnju neregistrovanog vozila u Srbiji?

Visina kazne zavisi od toga koliko je vremena prošlo od isteka registracije.

Ako je registracija istekla do 30 dana

Vozaču preti:

  • kazna od 5.000 dinara,
  • mogućnost plaćanja polovine iznosa u roku od osam dana,
  • bez kaznenih poena,
  • bez zabrane upravljanja vozilom.

Ako je registracija istekla od 30 do 60 dana

Kazna iznosi:

  • 10.000 dinara,
  • mogućnost plaćanja 50 odsto kazne u predviđenom roku,
  • bez dodatnih sankcija.

Ako je registracija istekla duže od 60 dana

Situacija postaje ozbiljnija.

Mogu slediti:

  • kazna od 10.000 do 20.000 dinara,
  • odlazak kod prekršajnog sudije,
  • dodatni sudski troškovi,
  • obaveza vraćanja registarskih tablica.

Kamere danas otkrivaju neregistrovana vozila

Mnogi vozači i dalje misle da mogu „samo nakratko“ da voze automobil kojem je istekla registracija i da će izbeći kaznu ako ih policija ne zaustavi.

Međutim, to više nije tako jednostavno.

Sistem funkcioniše automatski:

  • registarska oznaka vozila evidentira se nakon isteka registracije,
  • kamere beleže vozila u saobraćaju,
  • sistem poredi podatke sa bazama,
  • prekršaj se registruje bez direktnog zaustavljanja vozača.

Drugim rečima, policijska patrola nije jedini način da budete kažnjeni.

Da li možete dobiti više kazni u jednom danu?

Ako vas kamere snime više puta tokom istog dana, najčešće se izdaje jedna kazna za taj dan.

Ipak, to ne znači da je bezbedno voziti neregistrovan automobil, jer već narednog dana može uslediti nova kazna.

Šta se dešava sa registarskim tablicama?

Rok od isteka registracije takođe igra važnu ulogu.

  • Do 60 dana od isteka registracije tablice se uglavnom mogu zadržati.
  • Nakon više od 60 dana postoji obaveza vraćanja registarskih tablica.
  • Prilikom ponovne registracije mogu biti potrebne nove tablice.

To vlasniku donosi dodatne troškove i komplikacije.

Može li se voziti do tehničkog pregleda?

Mnogi vozači pokušavaju da sa isteklom registracijom odu do tehničkog pregleda kako bi završili produženje.

Iako je to česta praksa, rizik od kazne postoji jer vozilo učestvuje u saobraćaju bez važeće registracije.

Kada najranije možete produžiti registraciju?

Dobra vest za vozače je da registraciju nije potrebno čekati do poslednjeg dana.

Produženje je moguće:

  • najranije 30 dana pre isteka registracije,
  • bez gubitka preostalog perioda važenja.

To je najjednostavniji način da se izbegnu nepotrebne kazne.

Kako izbeći kaznu za neregistrovan automobil?

Da biste izbegli probleme:

  • proverite datum isteka registracije,
  • planirajte troškove na vreme,
  • iskoristite mogućnost produženja 30 dana ranije,
  • ne vozite automobil kome je registracija istekla.

Iako kazne u početnom periodu nisu najviše, problem može postati ozbiljniji što više vremena prolazi od isteka registracije.

Danas najveći rizik nije samo policijska kontrola na putu, već i automatski sistemi kamera koji mogu evidentirati prekršaj bez zaustavljanja vozila.

Najčešća pitanja

Kolika je kazna za vožnju neregistrovanog vozila?

Kazna se kreće od 5.000 dinara u prvih 30 dana nakon isteka registracije, dok nakon 60 dana može iznositi do 20.000 dinara uz dodatne troškove.

Da li policija mora da me zaustavi da bih dobio kaznu?

Ne. Prekršaj mogu evidentirati i automatske kamere.

Da li mogu da vozim do tehničkog pregleda sa isteklom registracijom?

Možete pokušati, ali rizikujete kaznu jer vozilo nema važeću registraciju.

Kada mogu da produžim registraciju?

Registracija može da se produži najranije 30 dana pre isteka.

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