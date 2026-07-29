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Sukob Kine i EU je šansa za Indiju - njihov gigant ulazi u igru

Indijska energetska kompanija Tata (Tata Power) planira da na evropsko tržište prvi put izvozi solarnu opremu, uključujući solarne ćelije i panele, jer EU nastoji da smanji zavisnost od kineskih proizvođača u lancu snabdevanja za obnovljive izvore energije.

 

Autor:  Stanko Stamenković
29.07.2026.07:04
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Sukob Kine i EU je šansa za Indiju - njihov gigant ulazi u igru
Foto: Freepik
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Generalni direktor kompanije Pravir Sinha izjavio je da Tata vidi značajnu priliku za izvoz u Evropu, posebno nakon što je Italija otvorila mogućnost za uvoz opreme namenjene solarnim projektima u kojima se ne koriste kineske komponente, u skladu sa evropskim Zakonom o industriji sa nultom neto emisijom (Net-Zero Industry Act), preneo je Rojters.

On nije precizirao o kojoj se zemlji radi, ali je naveo da kompanija procenjuje potencijal izvoza od dva do tri gigavata.

Prema podacima konsultantske kuće Green Horse Advisory, više od 95 odsto solarnih modula ugrađenih u Evropskoj uniji dolazi iz uvoza, dok je Kina 2023. godine obezbedila oko 94 odsto solarnih modula i ćelija koje su uvezene na tržište EU, piše Tanjug.

Tata trenutno raspolaže proizvodnim kapacitetom od 4,9 gigavata integrisanih solarnih ćelija i modula, a planira da ga proširi izgradnjom pogona za proizvodnju silicijumskih ingota i pločica (wafers) ukupnog kapaciteta do 10 gigavata.

Indija prema procenama vlade ima gotovo 200 gigavata kapaciteta za proizvodnju solarnih modula i oko 30 gigavata kapaciteta za proizvodnju solarnih ćelija, zbog čega sve veći broj indijskih proizvođača razmatra izvoz na evropsko tržište.

Dodatni podsticaj predstavlja trgovinski sporazum između Indije i Evropske unije, postignut ranije ove godine, kojim su smanjene carine za većinu proizvoda radi unapređenja međusobne trgovine.

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Kina Evropska unija Indija Solarna energija

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