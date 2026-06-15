Vučić je u objavi na Instagramu naveo da je zahvalan na srdačnom dočeku i gostoprimstvu koje su mu ukazali predsednik Kavelašvili i gruzijski narod.

''Ovakvi susreti predstavljaju potvrdu iskrenog prijateljstva i međusobnog poštovanja koje povezuje naše dve zemlje. Imali smo otvoren i sadžajan razgovor o svim ključnim pitanjima za naše bilateralne odnose, kao i o aktuelnim regionalnim i globalnim izazovima'', naveo je Vučić.

Dodao je da su posebnu pažnju posvetili ekonomskim odnosima i mogućnostima za povećanje trgovinske razmene, snažnije povezivanje privreda, kao i unapređenje saradnje u oblastima turizma, saobraćaja, energetike i novih tehnologija. Istakao je da Srbija pridaje veliki značaj odnosima sa Gruzijom i ostaje posvećena izgradnji partnerstva zasnovanog na poverenju, uzajamnoj podršci i poštovanju principa međunarodnog prava i teritorijalnog integriteta država.

''Uveren sam da će današnji razgovori dati dodatni podsticaj ukupnim odnosima Srbije i Gruzije i doprineti još snažnijoj saradnji naših država i naroda u godinama koje dolaze''', istakao je Vučić u objavi na nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Za Vučića je prethodno priređen svečani doček sa vojnim počastima, uz crveni tepih i intoniranje himni dve zemlje.

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