Rusija i drugi sankcionisani proizvođači nafte koriste takozvanu "flotu u senci", sastavljenu od starih i često neosiguranih tankera, kako bi zaobišli međunarodna trgovinska ograničenja.



Zapadni zvaničnici su takođe izrazili zabrinutost da bi moskovski brodovi mogli biti povezani sa širim hibridnim aktivnostima Rusije u Evropi, uključujući špijunažu i operacije dronovima, izveštava Kijevski independent.



Šarma, glavni izvršni direktor kompanije GMS Leadership, rekao je za FT o brodovima u floti u senci: "Najmanje trećina njih trebalo bi da bude otpisana, verovatno i više. Da budem iskren, rekao bih da je to više od polovine".



Šarma je upozorio da "sreća nestaje" i da postoji opasnost od velikog izlivanja nafte, uporedivog sa sudarom supertankera SS Atlantic Empress i Aegean Captain 1979. godine. Taj sudar je izazvao masovne požare i eksplozije, odneo 27 života i izlio 287.000 metričkih tona sirove nafte u Karipsko more.



Brodski broker Clarksons procenjuje da u globalno sankcionisanoj floti postoji oko 1.500 naftnih tankera. Veruje se da Rusija upravlja sa 300 do 600 ovih tankera u "floti u senci", piše B92.



Ovi brodovi su često stari i korodirani, sa zastarelim sistemima koji ugrožavaju njihovu plovidbu i predstavljaju značajne ekološke i bezbednosne rizike.



"Ovo je tempirana bomba i mislim da su svi u brodarskoj industriji svesni toga", rekao je Aleksandar Saveris, izvršni direktor brodarske kompanije CMB Tech. "Ovi brodovi su neosigurani, loše održavani, sa nekvalifikovanim posadama. To je nesreća koja samo čeka da se desi. Zapravo je veliko iznenađenje što do sada nije bilo većih nesreća".



