Brisel navodi da su na platformi Aliekspres tokom testiranja koje je sprovela Komisija bile prodavane nebezbedne igračke, potencijalno opasna kozmetika i falsifikovana roba.

U obrazloženju Komisije se navodi da Aliekspres nije pravilno procenio da li ima dovoljno zaposlenih za kontrolu sadržaja i proizvoda koji se nude na platformi, dok je istovremeno precenio efikasnost svojih sistema za otkrivanje i uklanjanje spornih proizvoda, Evropska komisija je posebno kritikovala način na koji funkcionišu algoritmi za preporuke i oglašavanje.

Testiranja Komisije pokazala su da je algoritam preporučivao brojne nelegalne proizvode i promovisao ih preko reklama.

Među problemima koje je Komisija utvrdila nalaze se i nedovoljna kontrola prodavaca, slaba primena kaznenih mera prema trgovcima koji nude nezakonite proizvode, kao i mogućnost da se pravila zaobiđu pogrešnim kategorizovanjem robe, piše Tanjug.

Komisija takođe smatra da je sistem za proveru autentičnosti brendova na Aliekspresu bio neefikasan, što je omogućilo prodavcima da zaobiđu kontrole i ponude veliki broj kopija proizvoda poznatih kompanija, Aliekspres sada ima rok do 20. oktobra da Evropskoj komisiji dostavi plan korektivnih mera, a platformi prete i dodatne kazne ako ne ispuni zahteve koji proizilaze iz DSA, navodi EK na svojoj veb stranici.

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