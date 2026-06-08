Većina putnika razmišlja o svojoj destinaciji kada kupuje avionsku kartu, a retko o samom sletanju. Ali postoje aerodromi gde poslednjih nekoliko minuta leta postaje iskustvo za pamćenje.

Širom Evrope postoje aerodromi koji se nalaze među planinskim vrhovima, duž strmih litica ili na pistama koje ostavljaju vrlo malo prostora za greške. Njihov ugled ne proizilazi iz statistike nesreća, već iz zahtevnih uslova u kojima piloti svakodnevno rade.

Jak bočni vetrovi i kratke piste i manevri potrebni za sletanje su razlog zašto se redovno pojavljuju na listama najzahtevnijih na svetu. Među njima se posebno ističe Gibraltar, gde se pista preseca sa glavnim putem, pa saobraćaj staje svaki put kada avion poleti ili sleti.

U Inzbruku, u Austriji, piloti se tokom prilaza probijaju kroz usku alpsku dolinu okruženu planinskim vrhovima, što sletanje čini jednim od tehnički najzahtevnijih u Evropi.

Skijatos, u Grčkoj, nije ništa manje poznat, sa svojom kratkom pistom tik uz more, i avionima koji lete tako nisko iznad plaže da je aerodrom postao omiljena destinacija za ljubitelje avijacije i fotografe. Farska Ostrva Aerodrom Vagar na Farskim Ostrvima smatra se jednim od najzanimljivijih, ali i najzahtevnijih aerodroma u Evropi.

Nalazi se na istoimenom ostrvu usred surovog Severnog Atlantika, okružen planinama, strmim liticama i promenljivim vremenskim uslovima koji često sletanje pretvaraju u, blago rečeno, posebno iskustvo. Njegova priča je počela tokom Drugog svetskog rata, kada su britanske snage izgradile pistu tokom okupacije Farskih Ostrva.

Posle rata, aerodrom je bio van upotrebe skoro dve decenije, sve dok ga lokalno stanovništvo nije renoviralo 1963. godine i pretvorilo u civilni aerodrom. Danas je to jedini međunarodni aerodrom na Farskim Ostrvima i glavna ulazna tačka za posetioce ovog izolovanog arhipelaga. Po čemu je Vagar posebno poznat jeste sam prilaz pisti.

Zbog okolnog terena, piloti moraju da izvedu nekoliko oštrih manevara neposredno pre sletanja, a avion se poravnava sa pistom samo nekoliko sekundi pre nego što dodirne zemlju. Dodatni izazov predstavljaju jaki vetrovi koji su gotovo svakodnevna pojava na Farskim Ostrvima, kao i česta magla i niski oblaci koji mogu značajno smanjiti vidljivost.

Pista duga 1.800 metara ostavlja malo prostora za greške, pa sletanja često uključuju jako kočenje odmah nakon dodira. Zato se putnici često sećaju poslednjih minuta leta, kada se pojavljuju turbulencije, nagnute padine i spektakularni pogledi na zelene padine koje se strmo spuštaju ka okeanu.

Madeira Prvo što primetite na Madeiri je svakako obilje zelenila, zbog čega je mnogi nazivaju rajskom baštom. Ali pre nego što vidite avokado, mango, orhideje i bugenviliju na bogatom tlu starog vulkana, naići ćete na jedan od najopasnijih aerodroma na svetu, nazvan po Kristijanu Ronaldu.

Aerodromu Madeira u Portugalu se prilazi između planina i Atlantskog okeana strogo u smeru kazaljke na satu. Prilikom sletanja, piloti prvo okreću avion ka planini, a zatim u poslednjem trenutku prave oštar desni zaokret. Po lepom vremenu, ovo nije problem za vešte pilote, ali kada duvaju jaki vetrovi, koji nisu retki na Madeiri, mnogi ljudi nisu ravnodušni da gledaju kako se avioni bore sa jakim udarima vetra.

Zbog prošlih nesreća, pista je proširena, ali piloti i dalje moraju da prođu posebnu obuku pre nego što im se dozvoli sletanje.

Francuska Aerodrom Kurševel nalazi se u srcu Francuskih Alpa na nadmorskoj visini od 2008 metara. Dobio je ime po istoimenom skijalištu u kojem se nalazi, a postao je popularan na društvenim mrežama zahvaljujući video snimcima poletanja i sletanja koji mnogima lede krv. Ovaj aerodrom ima grubu pistu dugu samo 537 metara sa nagibom od 18,5 procenata, zbog čega na nju mogu da slete samo manji avioni poput Cesna i helikoptera, piše Pun kufer.

Uprkos tome, to je i dalje veoma izazovan zadatak čak i za najiskusnije pilote. Aerodrom je okružen planinama, prekriven snegom i ledom, i često je obavijen maglom, što otežava vidljivost i stvara velike probleme prilikom sletanja ili poletanja. Pored toga, pista nije osvetljena, a njena ivica se nalazi na ivici litice.

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