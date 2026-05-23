Aleksandar Seničić, direktor YUTE, objasnio je za Jutro na Prvoj kako u praksi funkcioniše ova mogućnost i kakve su posledice ukoliko putnici odbiju da plate povećanje.

"Nažalost ovo je česta pojava. Mi ugovaramo avione kao čarte letove, kao i mesta na letovima, takozvana blok sedišta i avio-kompanija ima po ugovoru pravo da, ukoliko dođe do neke značajne promene na tržištu, promeni i tu cenu prema turističkoj agenciji, a agencije dalje prema putnicima. Zakonski okvir, odnosno maksimum, je 8 odsto od vrednosti aranžmana koji smo uplatili", objasnio je Seničić, prenosi B92.

Putnici imaju pravo da odbiju doplatu, a da li će im novac uplaćen za aranžmane biti vraćen, zavisi od određenih uslove.

"Ukoliko putnici ne prihvate doplatu primenjuju se opšti uslovi putovanja, odnosno moraju da se plate penali ukoliko se odustane od putovanja. Međutim, ukoliko je ta cifra veća od 8 odsto, u tom slučaju putnici mogu da odustanu i zahtevaju povraćaj kompletnog novca u roku od 15 dana to je zakon predvideo", objašnjava Seničić i dodaje važnu napomenu:

"Takođe je važno da putnici znaju da je turistička agencija dužna da minimum 20 dana ranije obavesti putnike o tome i da pruži nekakvo obrazloženje zbog čega je došlo do doplate."

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.