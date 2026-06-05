"Nema znakova nestašice goriva za avione" - oglasio se Komesar za saobraćaj EU

Komesar za saobraćaj Evropske unije Apostolos Cicikostas izjavio je danas da nema znakova da će biti nestašice goriva za avione u Evropi u narednim mesecima, uprkos otežanom transportu nafte kroz Ormuski moreuz zbog blokade Irana, ali da visoke cene podstiču avio-kompanije da prekinu neekonomične rute.

"Trenutno nema nestašice mlaznog goriva u Evropi. Nemamo znakova da ćemo imati nestašicu u narednom periodu", rekao je Cicikostas za Rojters, prenosi Tanjug.

On je kazao da su regionalni aerodromi najviše ugroženi, i da glavnu zabrinutost predstavlja skok cena.

"Zato vidimo da neke avio-kompanije biraju da otkažu neke od svojih ruta koje nisu imale nikakvog ekonomskog smisla", Kazao je Cicikostas.

Prema njegovim rečima, putnici možda neće osetiti puni uticaj na veće cene karata do kraja ove ili početka sledeće godine, ali je situacija "veoma različita od avio-kompanije do avio-kompanije".

Cicikostas je rekao da bi situacija sa snabdevanjem aviona gorivim bila "veoma teška" do kraja godine, ako bi snabdevanje naftom sa Bliskog istoka ostalo prekinuto.

"Ključno je da se rat zaustavi i da se otvori Ormuski moreuz, a to se mora dogoditi što je pre moguće... Trebalo bi uvek imati na umu da je Evropa spremna. Imamo zalihe za hitne slučajeve u našim državama članicama", rekao je on.

Upozorio je da zatvaranje Ormuskog moreuza ne dovodi u pitanje samo snabdevanje gorivom za avione ili naftom, već da je "moguće da ćemo imati čak i globalnu recesiju".

Ormuski moreuz, koji je ključna brodska ruta koja povezuje Persijski zaliv sa međunarodnim tržištem, uglavnom je zatvoren poslednja tri meseca, zbog čega je smanjeno snabdevanje naftom za oko 14 odsto globalne potražnje.

EU je do sada prebrodila poremećaje u snabdevanju jer nafta sa Bliskog istoka čini oko 20 odsto goriva za avione koje uvozi, pri čemu je snabdevanje iz Sjedinjenih Američkih Država i Nigerije uglavnom popunilo prazninu.

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