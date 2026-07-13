Prema podacima sa amsterdamske berze TTF, cena gasa je u 13.30 časova iznosila 50,830 evra po megavat-satu.

Američka Centralna komanda saopštila je da su američke snage izvele novu seriju napada na desetine ciljeva u Iranu, kako bi sprečile Teheran da ugrozi pomorski saobraćaj kroz Ormuz, preneli su mediji. Iran je odgovorio napadima na zemlje u regionu koje na svojoj teritoriji imaju američke vojne snage, uključujući Kuvajt, Bahrein i Jordan, piše Tanjug.

Dodatnu neizvesnost na energetskom tržištu izazvale su različite informacije o statusu Ormuskog moreuza.

Vašington tvrdi da je ključna ruta za tranzit nafte iz Persijskog zaliva i dalje otvorena, dok je Teheran saopštio da je taj prolaz zatvoren "do daljnjeg".

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