"Ne možemo da izbegnemo i da kažemo 'Ajde da ne obradujemo one penzionere koji imaju visoke penzije'. Ne smete to da radite. Ali je, naravno, naš cilj da pre svega obradujemo one koji imaju niže penzije ili ispod proseka penzije, ili oko proseka, da to bude nešto značajniji iznos. Takođe, razgovaramo o sniženju cena lekova. Verujem da ćemo tu itekako da imamo uspeha, deo ćemo mi da preuzmemo, ne želimo da uđemo u nestašicu leka, bilo kojeg. Da nam se to ne bi dogodilo, mi moramo da preuzmemo subvencionisanje dela grupe lekova", rekao je Vučić za TV Pink.

Naveo je da stručnjaci i dalje razmatraju kako će se ići na sniženje cene lekova i da sada ne može o svemu da govori kada je paket pomoći u pitanju i dodao je da će 27. juna uoči Vidovdana govoriti o tim merama.

"Ali ono što je najvažnije, za one koji idu na dijalizu, za one koji su kardiovaskularni bolesnici, dakle dijabetičari, za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove. Ako čovek od 70 godina nema za lek, jer taj lek košta 6.000 dinara, a on ne može to da priušti dva ili tri puta, jer ima poljoprivrednu penziju od 25.000 dinara ili 31.000 dinara, koliko je već, onda mu je teško da to priušti. Zamislite da nekome, ko ne može da kupi taj lek, da mu se dogodi izliv krvi u mozak ili bilo šta drugo", rekao je Vučić.

Naveo je da se zato briga o ljudima mora pojačati do maksimuma i da se pokaže koliko je državi stalo do ljudi. "Neću da govorim o lekovima za decu, jer takođe imate roditelje koji ne mogu da priušte svaki lek za dete, zamislite tu tragediju i te probleme. Nije to mnogo, nije mnogo takvih ljudi, ali ih ima, i naše je da pokažemo brigu prema tim ljudima", rekao je Vučić.

On je naveo da će svakako biti povećanja penzija, ali do to neće biti deo ovog ekstra paketa.

"Vreme je da nastavimo promene, vreme je da nastavimo reforme, ali je vreme i da pokažemo zahvalnost, da pokažemo brigu o najugroženijim ljudima u našoj zemlji, da pokažemo zahvalnost zbog njihovog strpljenja, zbog toga što su uvek razumeli državu i uvek bili na strani države, i da im damo i vratimo ono što su zaslužili", rekao je Vučić.

Naveo je i da se razgovara o pomoći centrima za socijalni rad, navodeći da tamo rade veoma vredni ljudi, ali kojih je nedovoljno, dodajući da nedovoljna primanja imaju i mnogi primaoci pomoći.

"Onima koji su stvarno ugroženi želimo i tražićemo načina da pomognemo više", rekao je Vučić.

Osvrnuo se i na veterane i borce i kazao da ne može da im obeća kule i gradove, ali da država može da ih iznenadi nekada dobrim stvarima.

"Možemo da ih iznenadimo nekada, ne samo time što ih uvek pozovemo u stroj kada otadžbina to traži, što im danas pokazujemo više poštovanja nego ranije, jer ih pozovemo na svaku važnu manifestaciju, na obeležavanje svake godišnjice bitke, bilo koje, već da, ukoliko je moguće, i finansijski pokažemo to poštovanje. I mislim da je to veoma važno. Gledaćemo da svim tim ugroženim grupama pokažemo brigu, da pronađemo najbolji mogući način, i to nimalo neće biti beznačajna finansijska sredstva", rekao je Vučić.

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