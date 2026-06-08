"Znam mnogo ljudi koji su došli iz Kraljeva u Beograd, sad će moći za manje od sat i po da dođu od Beograda do Kraljeva. Prosto neverovatno", rekao je Vučić na TV Pink.

On je potvrdio da će autoput definitivno biti otvoren pre Vidovdana.

"Zato što su ovi naši protivnici zakazali skup u Kraljevu, pa hoću da ljudi idu novim autoputem. Želim da se raduju uspesima Srbije. Oni su, kao i mi, siguran sam, željni uspeha", rekao je Vučić.

On je dodao da je njegove protivnike neko odveo na pogrešan put, ali da je dobro da oni vide uspehe u kojima su i oni učestvovali.

"I zato je važno da uradimo sve ono što oni nikada nisu uradili, o čemu nikada nisu ni razmišljali, što nisu ni sanjali", rekao je Vučić.

Političkim protivnicima je poručio da je važno da sanjaju nešto više u budućnosti od, kako je rekao, premlaćivanja političkih protivnika i nasilja, piše Tanjug.

"Kada sanjate tako visoko i kada podižete tu lestvicu, onda te ciljeve i možete da ostvarite. Tako da, svakako biće otvoreno pre 28. juna", rekao je Vučić.

Pruga do beogradskog aerodroma napreduje izuzetno brzo

Kako kaže, radovi na pruzi koja će povezivati beogradski aerodrom sa centrom grada, ali i izložbom Ekspo 2027 i dalje sa Obrenovcem napreduje izuzetnom brzinom, kao i da će radovi na železničkoj stanici Novi Beograd biti gotovi do kraja godine.

"Vi ne možete do centra Beograda da dođete za manje od 25 minuta od aerodroma, i to da ne znam kako jurite i vozite. Ovako ćete moći da dođete za između 15 i 20 minuta od aerodroma do centra grada, nikoga ne maltretirate da vas sačekuje na aerodromu, da plaćate skupe usluge bilo kome", naveo je Vučić u gostovanju na TV Pink.

On je podsetio da će aerodrom vozom biti povezan sa stanicama Novi Beograd, Zemun i Zemun polje.

"I sa druge strane, od aerodroma će ići ka Ekspu, i dalje će ići ka Obrenovcu. Tako da ćemo time, de fakto, prugom da povežemo i Obrenovac i Ekspo i aerodrom i Novi Beograd i centar Beograda", rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će novobeogradska železnička stanica biti završena do kraja godine i poručio da će stanica izgledati predivno.

"Pošto sam i tu slušao razne priče - sve je urađeno po PS-u i sve se radi na najbolji mogući način, i biće čudesno lepo", naveo je Vučić govoreći o radovima na železničkoj stanici Novi Beograd.

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