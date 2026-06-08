Upravo zbog toga posao carinskih službenika koji se bave otkrivanjem neprijavljenog rada postaje sve važniji, ali i veoma dobro plaćen. Njihov zadatak nije samo da otkrivaju poslodavce koji zapošljavaju radnike „na crno“, već i da proveravaju da li zaposleni primaju zakonom propisanu minimalnu zaradu, da li su firme uredno registrovane i da li se uplaćuju svi porezi i doprinosi, prenosi Fenix.

Kontrolišu restorane, gradilišta i dostavne službe

Carinski službenici zaduženi za finansijsku kontrolu neprijavljenog rada svakodnevno obilaze restorane, kafiće, gradilišta, frizerske i kozmetičke salone, kao i kompanije koje se bave transportom i dostavom.

Tokom kontrola proveravaju dokumentaciju zaposlenih, uslove rada i poslovanje poslodavaca, a sumnjive slučajeve prosleđuju nadležnim organima na dalje postupanje.

Koliko zarađuje carinik u Nemačkoj?

Prema podacima nemačkih medija, osnovna plata carinske službenice koja radi na suzbijanju rada na crno iznosi oko 3.142 evra bruto mesečno.

Zbog potencijalno rizičnih situacija na terenu, službenici dobijaju i poseban dodatak od 228 evra, pa ukupna bruto zarada dostiže oko 3.375 evra mesečno.

Nakon poreza i zdravstvenog osiguranja, mesečna neto plata iznosi približno 2.596 evra, dok godišnja bruto primanja prelaze 40.000 evra.

Siguran posao sa odličnim uslovima

Posao u nemačkoj carini smatra se jednim od stabilnijih državnih poslova.

Plate su definisane Saveznim zakonom o platama i zavise od stručne spreme, radnog iskustva i pozicije zaposlenog.

Početne bruto plate kreću se od oko 2.960 evra mesečno za srednji nivo službe, dok zaposleni na višim pozicijama mogu da zarađuju više od 3.300 evra mesečno već na početku karijere.

Tokom obuke budući carinici takođe primaju platu koja se kreće između 1.473 i 1.744 evra mesečno.

Iskusni službenici i rukovodioci mogu da dostignu zarade i do 6.400 evra bruto mesečno.

Više od tri miliona ljudi radi na crno

Prema procenama nemačkih ekonomskih instituta, više od tri miliona ljudi svake godine obavlja neki oblik neprijavljenog rada.

Samo tokom prošle godine oko 9.700 službenika specijalizovanih za kontrolu rada na crno proverilo je više od 25.000 poslodavaca širom zemlje.

Rezultati kontrola pokazali su veliki broj nepravilnosti, posebno u ugostiteljstvu, građevinarstvu, logistici, transportu, frizerskim i kozmetičkim salonima.

U sektoru restorana i ugostiteljstva evidentirano je više od 13.000 prekršaja, dok su hiljade osoba saslušane zbog sumnje na neprijavljeni rad.

Gubici se mere stotinama miliona evra

Nemačke vlasti procenjuju da je tokom 2025. godine otkriven finansijski gubitak od čak 675 miliona evra, koji uključuje neplaćene poreze, doprinose, neisplaćene minimalne zarade i druge oblike finansijskih zloupotreba.

Prema podacima carinskih službi, sprovedene istrage dovele su i do velikog broja sudskih procesa, a izrečene zatvorske kazne sabrano premašuju 1.200 godina.

Borba protiv rada na crno postaje sve važnija

Dok se mnogi odlučuju za neprijavljeni rad zbog finansijskih problema ili nedostatka posla, nemačke vlasti poručuju da takva praksa dugoročno šteti i radnicima i državi.

Zbog toga se kontrole dodatno pojačavaju, a posao carinskih službenika koji se bave otkrivanjem rada na crno postaje jedan od ključnih mehanizama zaštite tržišta rada u Nemačkoj.

Za mnoge građane regiona koji razmišljaju o radu u Nemačkoj, upravo ovakvi podaci pokazuju koliko ozbiljno ta država pristupa poštovanju radnih prava i zakonskih obaveza poslodavaca.

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