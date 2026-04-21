Analiza podataka zaposlenih sa platforme Kununu pokazuje da su primanja u 2026. godini viša nego ranije, ali i da dolaze uz intenzivan radni tempo i veća očekivanja.

Plate kasira i prodavaca

Kasiri u proseku zarađuju oko 33.200 evra bruto godišnje, odnosno približno 2.766 evra mesečno.

To predstavlja rast od oko četiri odsto u odnosu na 2024. godinu.

Prodavci sa formalnim obrazovanjem mogu očekivati nešto više zarade – iznad 3.000 evra bruto mesečno.

Koliko zarađuju menadžeri

Na rukovodećim pozicijama razlika u platama je značajna.

Upravnik prodavnice u proseku prima oko 5.300 evra bruto mesečno, dok regionalni rukovodioci prodaje mogu da zarade oko 7.750 evra.

Najviše zarade ostvaruju IT stručnjaci – projektni menadžeri u ovom sektoru imaju plate koje dostižu i 8.500 evra mesečno.

Minimalna plata viša od zakonske

Ovaj trgovački lanac izdvaja se i po tome što svojim zaposlenima nudi minimalnu satnicu veću od zakonskog minimuma.

Dok je zakonski minimum oko 13,90 evra po satu, početna satnica u ovoj kompaniji iznosi najmanje 15 evra.

Ovu osnovicu najčešće imaju kasiri i radnici na slaganju robe, uz mogućnost rasta plate u zavisnosti od iskustva i lokacije.

Visoka plata, ali i veliki pritisak

Iako su zarade konkurentne, posao u trgovini često podrazumeva visok tempo rada.

Zbog manjeg broja zaposlenih po prodavnici, radnici obavljaju više zadataka – od rada na kasi, preko dopunjavanja polica, do upravljanja automatima za ambalažu.

Iskustva zaposlenih

Prema iskustvima zaposlenih, visina plate često ide uz stres i veliki pritisak.

Na platformama za ocenjivanje poslodavaca često se ističe da se od radnika očekuje velika produktivnost u kratkom vremenu, posebno tokom gužvi.

Da li se isplati raditi u trgovini

Ovaj model rada za neke predstavlja priliku za stabilnu zaradu i napredovanje, dok drugima intenzivni uslovi rada mogu biti izazovni.

Jedno je sigurno – plate u trgovini rastu, ali dolaze uz sve veća očekivanja od zaposlenih, piše Fenix magazin.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:



Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.