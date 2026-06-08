Kanal Sena–Severna Evropa (Seine-Nord Europe Canal) je plovni kanal širokog profila i predstavljaće prvi novi francuski vodeni put izgrađen u više od pet decenija.

Kanal će imati određene sličnosti sa Sueckim kanalom, morskim plovnim putem koji se pruža u pravcu sever–jug preko Suecke prevlake u Egiptu i povezuje Sredozemno i Crveno more. Suecki kanal je jedan od najprometnijih brodskih puteva na svetu, piše Ekspres.

Prostor za velike teretne barže

Kao centralna karika rečnog sistema Sena–Eskaut, novi kanal će prolaziti kroz region Hauts-de-France i omogućiće velikim baržama da efikasno saobraćaju između Francuska, Belgija i Holandija.

Kanal Sena–Severna Evropa moći će da primi velike teretne barže, čime će se kapacitet prevoza povećati sa 650 na 4.400 tona, omogućavajući efikasniji transport robe. Po završetku radova, koji se očekuje oko 2030. godine, trasa duga 107 kilometara povezaće reku Oazu sa kanalom Dankerk–Eskaut.

To će omogućiti trgovačkim baržama da zaobiđu usko grlo koje predstavlja Kanal du Nor, čime će transport robe vodenim putem postati brži i jednostavniji. Projekat bi takođe trebalo da smanji drumski saobraćaj u Francuskoj za približno milion teških teretnih vozila godišnje.

Na trasi će se nalaziti 62 drumska i železnička prelaza, kao i tri mosta preko kanala. Biće izgrađeno i sedam prevodnica, uključujući spojnu prevodnicu sa kanalom du Nor. Pored toga, planirano je pošumljavanje i ekološko uređenje na površini od 1.200 hektara. Međutim, uprkos potencijalnim koristima, projekat je naišao i na kritike.

Planirani završetak - 2030. godina

Francuska verzija pokreta Extinction Rebellion kritikovala je projekat, tvrdeći da daje prednost ekonomskom rastu nauštrb „ekološke svrhe“. I drugi klimatski aktivisti izrazili su sumnju da će kanal zaista značajno smanjiti emisije CO₂, kako tvrde rukovodioci projekta.

Uprkos dugoj i često prekidanoj istoriji projekta, kompanija Société du Canal Seine-Nord Europe uverena je da će planirani rokovi biti ispoštovani i da će kanal biti pušten u rad 2030. godine.

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