Berlin planira da najpre kupi 40 odsto, pa da u naredne dve do tri godine smanji taj udeo na 30 odsto, rekao je izvor iz vlade za dpa.



KNDS proizvodi tenkove Leopard 2 i samohodne haubice 2000.



Kompanija je nastala spajanjem nemačke firme Kraus-Mafaj Vegman (Krauss-Maffei Wegmann) i francuskog Nekstera (Nexter).



KNDS je trenutno u zajedničkom vlasništvu nemačke porodice koja stoji iza Kraus-Mafaj Vegmana i francuske države. Mediji vrednost kompanije procenjuju na oko 20 milijardi evra.



Nemačka takođe želi da Francuska, ako je moguće, smanji svoj sadašnji udeo od 50 odsto.



Berlin traži garancije da će Nemačka i Francuska zadržati jednaka prava u ključnim pitanjima, kao što su odluke o lokacijama proizvodnje, čak i pošto nemačka država smanji svoj udeo na 30 odsto.



Ministar odbrane Boris Pistorijus prvi je prošle godine izneo ideju da država preuzme udeo u KNDS, kao deo šireg nastojanja za većim učešćem države u nemačkoj namenskoj industriji.



"Potrebni su nam državni vlasnički udeli, u to sam čvrsto uveren, između ostalog i kako bismo osigurali da znanje i radna mesta ostanu u Nemačkoj", rekao je Pistorijus za nemački poslovni dnevnik Handelsblat (Handelsblatt) u oktobru.



