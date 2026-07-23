Telekomunikaciona kompanija O2 Telefonika najavila je da će do kraja godine ukinuti 1.100 radnih mesta sa punim radnim vremenom u Nemačkoj, u okviru opsežnog programa restrukturiranja, piše Fenix.

Prema podacima kompanije, nemačka podružnica španske Telefonika grupe početkom godine imala je 6.820 zaposlenih, što znači da će bez posla ostati približno svaki šesti radnik.

Kako prenose nemački mediji, zaposlenima su ponuđene otpremnine i drugi programi koji bi trebalo da podstaknu dobrovoljni odlazak iz kompanije.

Zatvara se i deo poslovnica

Pored smanjenja broja zaposlenih, O2 Telefonika planira da do kraja godine zatvori 60 poslovnica od ukupno oko 800 koliko trenutno posluje širom Nemačke.

Ova odluka odnosi se isključivo na poslovnice koje su u vlasništvu kompanije, dok franšizni objekti neće biti obuhvaćeni planom restrukturiranja.

Kompanija procenjuje da će troškovi ovog procesa iznositi oko 265 miliona evra, a sredstva za sprovođenje već su obezbeđena.

Novi direktor pred velikim izazovom

Dugogodišnji izvršni direktor Markus Has napustio je kompaniju krajem prošle godine.

Početkom 2026. godine na njegovo mesto došao je Argelih Hese, koji je dobio zadatak da stabilizuje poslovanje i vrati kompaniju na put rasta.

O2 smanjuje zaostatak za konkurencijom

Prema podacima nemačke Savezne mrežne agencije, O2 Telefonikina 4G mreža u decembru je pokrivala 88,6 odsto kopnene teritorije Nemačke, dok je 5G mreža bila dostupna na 76,2 odsto teritorije.

Na taj način kompanija je značajno smanjila zaostatak za tržišnim liderom, Dojče Telekomom, čija 4G mreža pokriva 92,5 odsto, a 5G mreža 87,9 odsto teritorije Nemačke.

Vodafon istovremeno ima pokrivenost od 91,7 odsto za 4G i 75,7 odsto za 5G mrežu.

Čime se bavi Telefonika Džermani?

Telefonika Džermani, sa sedištem u Minhenu, deo je španske Telefonika grupe i jedan je od najvećih telekomunikacionih operatera u Nemačkoj.

Kompanija pruža usluge mobilne telefonije, 4G i 5G mreže, širokopojasnog i kablovskog interneta, fiksne telefonije, kao i IPTV usluge.

Planirano restrukturiranje predstavlja jednu od najvećih reorganizacija kompanije u poslednjih nekoliko godina, a cilj je smanjenje troškova i jačanje konkurentnosti na nemačkom telekomunikacionom tržištu.

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