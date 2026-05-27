Menja se pravilo staro više od 100 godina

Prema planovima vladajuće koalicije koju čine Unija i SPD, umesto dosadašnjeg ograničenja broja radnih sati po danu, ubuduće bi se gledalo ukupno radno opterećenje tokom cele nedelje.

Pravilo o osmočasovnom radnom danu u Nemačkoj postoji još od 1918. godine, a aktuelni zakon propisuje da dnevno radno vreme zaposlenog ne sme da prelazi osam sati. Samo u izuzetnim situacijama dozvoljen je rad do deset sati dnevno.

U koalicionom sporazumu navodi se da će o konkretnom modelu biti sproveden detaljan dijalog sa socijalnim partnerima.

Poslodavci tvrde da nema razloga za strah

Predsednik Udruženje nemačkih poslodavaca Rainer Dulger odbacio je tvrdnje da bi reforma mogla da dovede do preterano dugih smena.

"Niko neće biti primoran da radi 13 sati dnevno" - izjavio je Dulger za mrežu RND.

On smatra da je cilj reforme stvaranje modernijeg i fleksibilnijeg sistema rada koji odgovara savremenom digitalnom tržištu.

"Krut i strogo definisan osmočasovni radni dan potiče iz ere teleksa i telefona sa brojčanikom i jednostavno više ne odgovara današnjem digitalnom i globalnom radnom svetu" - rekao je Dulger.

Dodao je i da Nemačka mora da poveća ukupan broj radnih sati kako bi odgovorila na demografske izazove i manjak radne snage.

"Sa mentalitetom republike koja radi skraćeno radno vreme nećemo uspeti da savladamo demografske izazove koji su pred nama" - poručio je.

Sindikati upozoravaju na ugrožavanje prava radnika

Sa druge strane, nemački sindikati oštro se protive reformi i upozoravaju da bi nove promene mogle ozbiljno da oslabe postojeću zaštitu zaposlenih.

Predsednica German Trade Union Confederation Yasmin Fahimi ocenila je da mnogi radnici ove predloge vide kao dodatno opterećenje i ukidanje zaštitnih prava, piše Fenix.

"Ni u kom slučaju ne želimo da budemo vraćeni u vreme u kojem su radnici živeli pre 1918. godine" - izjavila je Fahimi.

Na udaru i zakon o otkazima

Pored reforme radnog vremena, predstavnici poslodavaca traže i izmene zakona koji regulišu zaštitu od otkaza.

Prema njihovom mišljenju, kompanijama bi trebalo omogućiti veću fleksibilnost u prilagođavanju tržišnim okolnostima i zapošljavanju.

Predlog reforme trebalo bi već u junu da se nađe pred nemačkim poslanicima, kada se očekuje nastavak žestoke političke rasprave o budućnosti rada u Nemačkoj.

