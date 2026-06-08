Otvorene cipele mogu lako da skliznu sa nogu, zaglave se na pedali ili se zaglave između stopala i pedale. U situacijama kada su delovi sekunde bitni, takav detalj može značiti razliku između kočenja na vreme i nesreće. Evropski automobilski klubovi su stoga proverili koja pravila važe u pojedinačnim zemljama i da li vozači mogu biti kažnjeni zbog nošenja neprikladne obuće.
Na nekim mestima je sve dozvoljeno, na drugim kazne nisu nimalo male. U Belgiji, Bosni i Hercegovini, Danskoj, Finskoj i Luksemburgu ne postoje posebna pravila u vezi sa vožnjom u japankama ili vožnjom bosih nogu.
Drugim rečima - takva vožnja nije posebno zabranjena. Slična je situacija i u Češkoj, gde pravila za vozače putničkih automobila nisu posebno definisana. Međutim, vozači komercijalnih vozila moraju da nose obuću tokom vožnje. U Italiji, jednoj od najčešćih letnjih destinacija za hrvatske vozače, ne postoji direktna zabrana.
Međutim, problem može nastati nakon saobraćajne nezgode. Ukoliko policija evidentira da je vozač nosio neodgovarajuću obuću, osiguravajuća kompanija bi mogla da odbije da isplati štetu. Slična je situacija i u Nemačkoj. Tamo zakon propisuje da vozač mora učiniti sve što je moguće da bezbedno vozi.
Ovo se često tumači kao jasna preporuka da se ne vozi u japankama, sandalama bez pričvršćivača za petu ili bos. Kazna nije posebno definisana, ali vozač može izgubiti deo svojih prava iz osiguranja ako se utvrdi da je neodgovarajuća obuća doprinela nezgodi. Najspecifičnija je Španija. Tamo je zabranjeno voziti u japankama ili bos, a kazna je 80 evra.
U Hrvatskoj nema posebne zabrane, ali rizik postoji. U Sloveniji vožnja u japankama ili bos nije eksplicitno zabranjena. Ako vas policija zatekne u takvoj situaciji, najverovatnije ćete dobiti upozorenje da treba da imate čvršću obuću za volanom.
U Mađarskoj takođe takvo pravilo nije eksplicitno upisano u zakon, ali nakon nezgode vozač može biti odgovoran ako se utvrdi da nije imao odgovarajuću obuću.
U Holandiji policija ne može da kazni vozača samo zbog vožnje u japankama, već se u slučaju nesreće analiziraju sve okolnosti. To znači da i obuća može igrati ulogu u proceni krivice.
U Austriji vas policija neće kazniti ako vozite bosi ili u japankama. Međutim, ako se dogodi nesreća i policija proceni da se mogla izbeći drugačijom obućom, protiv vozača se može pokrenuti postupak.
U Velikoj Britaniji, japanke i vožnja bos nisu posebno navedeni kao prekršaj, ali saobraćajni propisi zahtevaju da vozač nosi obuću koja mu omogućava bezbedno upravljanje vozilom. Ako se utvrdi da to nije slučaj, vozač može biti kažnjen. U Hrvatskoj ne postoje posebna pravila koja eksplicitno zabranjuju vožnju u japankama ili vožnju bos, piše tportal.
Međutim, neophodan je oprez. Istraživanje Austrijskog automobilskog kluba pokazalo je da je vreme reakcije u japankama znatno sporije nego u patikama, a sila kočenja je takođe slabija. Pored toga, postoji realna opasnost da se japanka zaglavi na pedali. U saobraćaju, gde je brza reakcija često ključna, ovo može biti veoma opasno.
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