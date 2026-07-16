Prema poređenju turističkog portala HolidayCheck, analizirani su troškovi posedovanja automobila u 20 najvećih nemačkih gradova. Uzeti su u obzir troškovi za automobil na benzinski motor koji prelazi 12.000 kilometara godišnje, uključujući dozvolu za parkiranje za stanare, troškove servisiranja, kasko osiguranje i gorivo.

Berlin najskuplji, Bilefeld najpristupačniji

Berlin je na vrhu liste najskupljih gradova za vozače. Godišnji troškovi automobila u nemačkoj prestonici dostižu prosečno 3.659 evra. Najveći deo ovog iznosa je za kasko osiguranje, koje u proseku iznosi 1.120 evra godišnje.

Minhen je na drugom mestu sa ukupnim troškovima od 3.563 evra, uglavnom zbog visokih cena popravki u radionicama. Frankfurt na Majni je zauzeo treće mesto sa 3.508 evra, a slede Bon sa 3.474 evra i Keln sa 3.431 evrom.

Vozači u Bilefeldu imaju najniže troškove. Tamo prosečno izdvajaju 3117 evra godišnje, a kasko osiguranje je samo 615 evra. Lajpcig je na drugom mestu među najpristupačnijim gradovima sa 3.129 evra, dok su Nirnberg, Drezden i Duizburg među jeftinijim lokacijama.

Najveće razlike u dozvolama za parkiranje za stanare

Posebno velike razlike između gradova vidljive su u cenama parkiranja. U Bonu, vlasnici automobila plaćaju čak 360 evra za godišnju dozvolu za parkiranje stanovnika, što je najveći iznos među analiziranim gradovima. Slede Minster sa 260 evra i Frankfurt na Majni sa 120 evra.

U Bilefeldu, ista dozvola košta samo 26 evra godišnje, dok u Vupertalu i Minhenu košta 30 evra. Berlin je svojevrsni izuzetak: iako je to najskuplji grad u celini za posedovanje automobila, godišnja dozvola za parkiranje tamo košta samo 10,20 evra.

Visoki ukupni troškovi u Berlinu su prvenstveno posledica skupljeg osiguranja i servisiranja vozila, a ne parkiranja.

Minhen prednjači po cenama usluga popravke automobila

Kada je reč o popravkama automobila, Minhen je najskuplji grad u Nemačkoj. Prosečna satnica za popravke automobila tamo je 230 evra. Ako se računaju četiri sata servisnog rada godišnje, trošak iznosi oko 918 evra.

Slede Frankfurt na Majni, Bohum i Dortmund, gde sat rada košta oko 806 evra na godišnjem nivou, dok je Diseldorf gotovo na istom nivou sa 805 evra. Najpristupačniji troškovi usluga zabeleženi su u Lajpcigu sa 637 evra, Drezdenu sa 668 evra i Minsteru sa 690 evra.

Cene usluga popravke automobila porasle su gotovo svuda. Najveći porast zabeležen je u Diseldorfu, gde su troškovi porasli za 14,8 odsto. Slede Bremen sa rastom od 12,1 odsto i Keln sa 11,4 odsto. Jedini izuzetak je bio Hamburg, gde su cene usluga pale za 6,3 odsto.

Cene goriva najmanje variraju

Za razliku od osiguranja, servisa i parkinga, cene goriva pokazuju mnogo manje regionalne razlike. Iako su cene goriva porasle širom Nemačke, razlike između gradova ostaju relativno male.

Za benzin, razlika između najjeftinijeg i najskupljeg grada je samo 45 evra godišnje. Najniži trošak je zabeležen u Bonu, oko 1.724 evra, dok je Hanover dostigao 1.769 evra.

Razlika kod dizela je takođe ograničena. Između Bona, gde je godišnji trošak oko 1.438 evra, i Lajpciga sa 1.492 evra, razlika je samo 54 evra.

Mesto stanovanja postaje važan faktor za vozače

Rezultati studije pokazuju da vlasnici automobila plaćaju ne samo za vozilo, već i za grad u kojem ga koriste. Razlike u cenama osiguranja, servisa i parkinga mogu iznositi i nekoliko stotina evra godišnje, zbog čega lokacija stanovanja sve više utiče na stvarnu cenu automobila.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.