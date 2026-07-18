Glavni cilj ove koordinisane kampanje je očuvanje bezbednosti, čistoće i opšteg kvaliteta života, sa posebnim akcentom na borbu protiv dugogodišnjeg problema neovlašćenog "rezerviranja" najboljih mesta na plažama.

Da ovo nisu samo prazne pretnje, lokalne vlasti potvrdile su objavljivanjem fotografija na kojima se vide redari kako već uklanjaju i oduzimaju peškire, ležaljke i drugu opremu ostavljenu na obali bez prisustva vlasnika.

Pored napada na plaže, opštinske službe će se fokusirati i na zagušene pešačke zone i istorijsko jezgro Paga, gde neodgovorni pojedinci čak ostavljaju rekvizite poput čamaca na naduvavanje u uskim ulicama, čime direktno ugrožavaju prohodnost i bezbednost.

Gradske vlasti su stoga uputile oštar i jasan apel svim građanima, vlasnicima nekretnina, zanatlijama i ugostiteljima da hitno uklone sve predmete koji ometaju slobodno kretanje ili narušavaju vizuelni identitet starog grada.

Ugostiteljske terase i mobilni uređaji takođe će biti pod lupom kako bi se proverilo da li se pridržavaju isključivo dogovorenih dimenzija. Vlasti su ipak odlučile da pokažu razumevanje za lokalni autohtoni šarm i običaje koji nikome ne štete. Najavljeno je da se tradicionalne navike lokalnog stanovništva neće nasilno prekidati, pa će prepoznatljivi prizori sa ulica Paga ostati netaknuti, uz samo minimalna i razumna pravila ponašanja.

Stroge saobraćajne kazne

"Pojačani inspekcijski nadzori biće sprovedeni širom grada u skladu sa Odlukom o komunalnom redu Grada Paga i Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima. Posebna pažnja biće posvećena održavanju čistoće i urednosti javnih površina, pravilnom odlaganju otpada, korišćenju javnih površina u skladu sa izdatim dozvolama, zabrani paljenja vatre na otvorenom i poštovanju propisa o držanju kućnih ljubimaca. Poseban naglasak je stavljen na istorijsku jezgru Grada Paga, gde će opštinski redari pratiti korišćenje javnih površina kako bi se osigurala njihova prohodnost, urednost i bezbednost. Građani, vlasnici nekretnina, zanatlije i ugostitelji se pozivaju da na javnim površinama ne ostavljaju stolove, stolice, suncobrane, ležaljke, bicikle, sušare za veš, velike saksije za cveće i druge predmete koji ometaju kretanje ili kvare izgled istorijske jezgre", navodi se u zvaničnom saopštenju Grada Paga.

U nastavku odluke, nadležni objašnjavaju konkretan izuzetak vezan za očuvanje lokalnog duha, piše Dnevno.hr

"Grad Pag želi da sačuva tradiciju starog grada, pa je i dalje dozvoljeno postavljanje tradicionalnog stokelića (stolice) sa malim stolom ispred sopstvenog poseda, pod uslovom da se nakon upotrebe vrati u posed", precizirala je gradska uprava.

Čuvari će takođe beskompromisno pretraživati priobalni pojas i sankcionisati saobraćajni haos u mirovanju.

"Komunalni čuvari će takođe pojačati nadzor nad postavljanjem manjih montažnih kioska, mobilnih uređaja i ugostiteljskih terasa. Proveravaće da li su postavljeni u skladu sa izdatim dozvolama i ugovorima o zakupu i da li koriste samo odobrene javne površine. Pojačan nadzor će se sprovoditi i na gradskim plažama, gde će se kontrolisati pravilno odlaganje otpada, zabranjen je boravak pasa van određenih prostora, neovlašćeno postavljanje ležaljki, suncobrana i druge opreme, kao i ostavljanje peškira i drugih predmeta isključivo u svrhu rezervacije mesta bez prisustva korisnika", navodi se u tekstu.

Na meti će biti i vozači koji ne poštuju pešačke zone, što će se rešavati u koordinaciji sa policijom.

"Službenici za saobraćaj će pratiti stacionarni saobraćaj, odnosno nepropisno zaustavljanje i parkiranje vozila, dok će se nadzor nedozvoljenog saobraćaja u pešačkim zonama i istorijskom centru sprovoditi u saradnji sa nadležnom policijskom stanicom. Grad Pag ističe da je cilj pojačanog nadzora prvenstveno preventivno delovanje, očuvanje komunalnog reda i zaštita istorijskog centra i javnih prostora. U slučaju nepravilnosti, komunalni i saobraćajni službenici će preduzeti mere u skladu sa svojim zakonskim ovlašćenjima. Grad Pag zahvaljuje građanima, preduzetnicima i posetiocima na saradnji i odgovornom ponašanju, kojim zajednički doprinosimo urednom, bezbednom i prijatnom gradu", zaključuje se u zvaničnom saopštenju Grada.

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