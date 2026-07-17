Nalaze se iznad skoro svakih vrata automobila i većina ljudi ih koristi instinktivno; putnici ih hvataju u oštrim skretanjima ili kada vozač malo snažnije pritisne papučicu gasa.

Međutim, upravo zato mnogi veruju da je to njihova glavna svrha. U stvari, proizvođači su ih prvobitno dizajnirali iz sasvim drugog razloga.

Krovne ručke prvenstveno služe da olakšaju ulazak i izlazak iz automobila, posebno starijim osobama, deci i svima koji se teško kreću. Pored toga, pružaju dodatnu podršku prilikom sedanja i ustajanja, zbog čega ih mnogi vozači i putnici svakodnevno koriste nesvesno.

Međutim, njihova funkcija se tu ne završava. Kod mnogih modela, ispod plastičnog poklopca je sakriven mali mehanizam koji omogućava da ručka ostane spuštena.

Dovoljno je otvoriti poklopac jednim od zavrtnja i ručka će ostati u donjem položaju, što dodatno olakšava ulazak i izlazak iz vozila ljudima kojima je potreban čvršći oslonac. Većina vozača nikada nije čula za ovaj detalj. Iako se često koriste za kačenje odeće ili drugih predmeta, to im nije primarna namena, piše Jutarnji.hr/autoklub

U stvari, to je jedan od onih detalja u automobilu koji koristimo skoro svakodnevno, a retko razmišljamo o tome zašto je uopšte instaliran. Ponekad su upravo takva mala rešenja ta koja najbolje pokazuju koliko su proizvođači automobila pažnje posvetili svakodnevnoj praktičnosti i ergonomiji.

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