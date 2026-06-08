Zakonom je propisano da je prolazak kroz žuto svetlo zabranjen osim ako vozilo ne može bezbedno da se zaustavi.



Naime, na putevima širom Srbije kamere i novi radari koji su nedavno postavljeni na više lokacija beleže razne saobraćajne prekršaje, a jedan od njih je i prolazak kroz crveno svetlo. Međutim, brojni vozači se pitaju, da li one registruju i prolazak kroz žuto i da li se u tom slučaju piše kazna.



Iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) naveli su da je Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano da je prolazak na žuto svetlo zabranjen, osim u slučaju kada vozilo ne može bezbedno da se zaustavi ispred navedenog znaka.



Naveli su da je za prvih pet meseci 2026. godine evidentirano 3.745 prekršaja nepostupanja po svetlosnom saobraćajnom znaku.

I prelazak na žuto je prekršaj

"Imajući u vidu da se u službenim evidencijama prekršaji žutog i crvenog svetla vode objedinjeno pod istom kaznenom odredbom, nismo u mogućnosti da izdvojimo i dostavimo podatke koji se odnose isključivo na nepoštovanje žutog svetla na semaforu", ističu iz MUP-a za Euronews, kao odgovor na pitanje da li se pišu kazne za prolazak na žuto svetlo na semaforima na kojima postoje kamere.



"Napominjemo da su navedenom kaznenom odredbom obuhvaćeni zajedno prekršaji nepoštovanja crvenog i žutog svetla na semaforu", zaključili su iz MUP-a, piše Euronews.



Prema Zakonu, kada se upali žuto svetlo, vozač je dužan da se zaustavi, osim ako se vozilo već toliko približilo semaforu da bi zaustavljanje bilo nebezbedno.



Za prolazak kroz žuto svetlo propisana novčana kazna u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kazna zatvora u trajanju do 30 dana. Takođe se dobija i 6 kaznenih poena i izriče se zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od najmanje tri meseca.

Tri načina da dokažete da ste prošli na žuto

Vozačima se neretko dešava da prođu kroz žuto svetlo, a da ih saobraćajna policija zaustavi tvrdeći da su prošli kroz crveno. U takvim situacijama navodi policajaca mogu da se ospore na tri načina:



Prvi je da se traži snimak sa kamera, ukoliko postoje. Drugi način je da suvozač ili drugi putnik u vozilu svedoči da vozač nije prošao kroz crveno. Ukoliko je vozač bio sam u vozilu i ne postoje snimci. Treći način dokazivanja jeste u sudskom postupku.



Kada policajac napiše prekršajnu prijavu za prolazak kroz crveno svetlo, a vozač smatra da je prošao kroz žuto, podnosi se zahtev za sudsko odlučivanje.



Na putevima Srbije zvanično je počela primena najsavremenijih stacionarnih i mobilnih radara koji istovremeno detektuju preko 9 različitih prekršaja: prekoračenje trenutne brzine prosečnu brzinu između dve tačke nevezivanje pojasa korišćenje mobilnog telefona prolazak kroz crveno svetlo nepropisno preticanje vožnju žutom trakom neregistrovano vozilo neuključena svetla nasilničku vožnju



Međutim, prelazak na žuto svetlo na semaforu saobraćajnim kamerama i radarima nije obuhvaćeno.



Takođe, kako je ranije potvrđeno iz MUP-a, novi radari imaju mogućnost i da detektuju i istek registracione nalepnice vozila i preticanje kolone vozila preko pune linije (nasilnička vožnja).

Trenutno je aktivno oko 30 radara u Srbiji

Kako je ranije istakao pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Mirko Koković, plan i dinamika postavljanja, kao i raspored radara je u nadležnosti Uprave saobraćajne policije.



"Trenutno su ovi sistemi aktivni na oko 30 lokacija širom Srbije, uključujući ključne putne pravce u okolini Beograda, Pančeva, Užica i Šapca. Cilj nije puko kažnjavanje, već postavljanje ovih uređaja na tzv. "crne tačke", mesta gde se najčešće događaju nesreće sa tragičnim ishodom, kako bi se vozači primorali da smanje gas tamo gde je to najkritičnije", ističe Koković iz Agencije za bezbednost saobraćaj.



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