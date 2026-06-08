Na stočnoj pijaci u Kraljevu tokom poslednje sedmice maja zabeležen je rast cene teladi simentalske rase telesne mase do 160 kilograma.

Prema podacima Sistema tržišnih informacija poljoprivrede Srbije (STIPS), cena se kretala od 600 do 1.100 dinara po kilogramu, dok je dominantna cena iznosila 1.000 dinara po kilogramu. Ponuda je bila slabija nego prethodne sedmice, a broj prodatih grla nije se značajnije menjao.

Na istoj pijaci prodavali su se i tovni bikovi simentalske rase telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 480 dinara po kilogramu, kao i krave za klanje simentalske rase po ceni od 310 dinara po kilogramu.

Pad otkupnih cena tovnih bikova u Podrinju

U klanicama na području Podrinjskog regiona došlo je do pada otkupne cene tovnih bikova simentalske rase telesne mase preko 500 kilograma. Otkup se najčešće odvijao po ceni od 460 dinara po kilogramu.

U Jablaničkom regionu dominantna otkupna cena tovnih bikova iste kategorije iznosila je 440 dinara po kilogramu, dok su odgajivači za krave za klanje simentalske rase najčešće dobijali 240 dinara po kilogramu. Ponuda i obim otkupa bili su na nivou prethodne sedmice.

Klaničari sa područja Beograda otkupljivali su tovne bikove telesne mase preko 500 kilograma po dominantnoj ceni od 480 dinara po kilogramu, dok je u Južnobačkom regionu dominantna cena iznosila 450 dinara po kilogramu.

Rast otkupne cene tovnih svinja u Srednjem Banatu

U klanicama na području Srednjobanatskog regiona zabeležen je rast otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, gde je dominirao iznos od 170 dinara po kilogramu. Ponuda i otkup bili su prosečni.

Sa druge strane, u Južnobačkom regionu evidentiran je pad otkupnih cena obe kategorije tovnih svinja. Za grla telesne mase od 80 do 120 kilograma odgajivači su dobijali 180 dinara po kilogramu, dok je cena za tovne svinje preko 120 kilograma iznosila 160 dinara po kilogramu.

Prasad jeftinija u Kraljevu i Podrinju

Na stočnoj pijaci u Kraljevu pojeftinila su prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, a dominantna cena iznosila je 370 dinara po kilogramu.

U Podrinjskom regionu takođe je zabeležen pad otkupne cene prasadi iste kategorije, gde je dominirao iznos od 380 dinara po kilogramu. Istovremeno je porasla otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, koje su otkupljivane po ceni od 180 dinara po kilogramu.

Na području Raškog regiona otkupljivani su prasad od 16 do 25 kilograma i obe kategorije tovnih svinja, a otkupne cene zadržale su nivo iz prethodne sedmice.

Stabilno tržište svinja u Beogradu i Leskovcu

U klanicama na području Beograda dominantna otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila je 150 dinara po kilogramu, bez promena u odnosu na prethodnu sedmicu.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma prodavala su se po dominantnoj ceni od 400 dinara po kilogramu, dok je cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma iznosila 200 dinara po kilogramu.

Jagnjad skuplja u Vranju, jarad jeftinija

Na stočnoj pijaci u Vranju zabeležen je rast prodajne cene jagnjadi, koja su se najčešće prodavala po 500 dinara za kilogram. Istovremeno je došlo do pada cene jaradi, čija je dominantna cena iznosila 430 dinara po kilogramu.

U klanicama na području Pčinjskog regiona nije bilo otkupa jagnjadi, jaradi niti drugih kategorija ovaca i koza.

Za razliku od Vranja, na stočnoj pijaci u Kraljevu zabeležen je pad cena jagnjadi i jaradi. Dominantna cena obe kategorije iznosila je 450 dinara po kilogramu. Ponuda je bila nešto bolja nego ranije, ali je prodaja bila slaba. Na pijaci su se još mogli pazariti ovce po dominantnoj ceni od 200 dinara po kilogramu, dok su se ovnovi za priplod prodavali po ceni od 33.700 dinara po grlu.

U Podrinjskom regionu zabeležen je pad otkupne cene jagnjadi, koja su najčešće otkupljivana za 450 dinara po kilogramu, uz nešto slabiju ponudu i manji obim otkupa.

Na pijaci žive stoke u Leskovcu jagnjad su se prodavala po dominantnoj ceni od 500 dinara po kilogramu, jarad po 400 dinara po kilogramu, a ovce po 200 dinara po kilogramu. Ponuda je bila prosečna, dok je promet bio slab.

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