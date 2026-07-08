Ova objava je usledila nakon što je američki predsednik Donald Tramp na samitu NATO-a u Turskoj rekao da će SAD „ponovo snažno udariti večeras“ na Iran, preneo je Skaj njuz.

Nova strategija Irana

„Nova strategija Irana je da će nakon bilo kakvog napada Ormuski moreuz biti potpuno zatvoren“, rekao je izvor. Ovaj plovni put je od ključnog značaja za globalnu ekonomiju, jer u mirnodopsko vreme prevozi petinu svetskih pošiljki nafte i tečnog prirodnog gasa.

Odmazda i pretnje saveznicima

Pored zatvaranja moreuza, izvor je obećao da će Iran napasti „najmanje dvostruko više meta“ nakon bilo kakvog američkog napada. Takođe je uputio prikrivenu pretnju američkim saveznicima u regionu. „Na svaku pretnju biće dočekan snažan odgovor. Iran ne pravi razliku između SAD i njihovih regionalnih partnera“, dodao je.



U međuvremenu, kao odgovor na najnovije američke napade, Islamska revolucionarna garda je saopštila da je tokom noći ciljala 85 američkih vojnih lokacija u Bahreinu i Kuvajtu.



Ova nova pretnja zatvaranjem moreuza dolazi uprkos tvrdnji američkog predsednika da Iran „ne može ništa da učini“ da zaustavi dalje napade. Međutim, dosadašnji tok sukoba je pokazao da je upravo ekonomski pritisak kroz Ormuski moreuz ono što je u prošlosti primoralo SAD za pregovarački sto.



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