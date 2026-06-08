Astipalaja ili Astipalea, često nazivana "leptirom Egeja", jedno je od najposebnijih grčkih ostrva.

Svoj nadimak duguje neobičnom obliku koji podseća na leptira sa raširenim krilima, a smeštena je između Kiklada i Dodekaneza, spajajući karakteristike oba ostrvska sveta. Upravo ta jedinstvena kombinacija daje Astipalaji poseban identitet koji je razlikuje od brojnih drugih grčkih destinacija, piše Una.

Ostrvo Astipalaja (Astypalaia) je poznato po slikovitoj Hori, glavnom naselju koje se uzdiže na brežuljku iznad mora. Bele kuće sa plavim detaljima, uske kaldrmisane ulice i tradicionalne vetrenjače stvaraju prepoznatljivu razglednicu Grčke.

Na vrhu naselja dominira venecijanski zamak Querini iz 13. veka, sa kojeg se pruža spektakularan pogled na Egejsko more i okolna ostrva.

Turizam na Astipalaji se razvija drugačijim tempom nego na popularnim destinacijama poput Santorinija ili Mikonosa. Umesto masovnog turizma, ostrvo privlači putnike koji traže autentičnu Grčku, mirne plaže i sporiji način života.

Posetioci ovde dolaze najviše zbog kristalno čistog mora, skrivenih uvala i tradicionalnih taverni. Takođe i zbog mogućnosti da istraže ostrvo bez velikih gužvi koje su postale svakodnevica na nekim poznatijim grčkim ostrvima.

Posebnu draž predstavljaju plaže kao što su Livadi, Kaminakia i Vatses. Do njih se često stiže brodom ili slikovitim putevima kroz netaknutu prirodu. Zahvaljujući razuđenoj obali, Astipalaja je popularna među ljubiteljima jedrenja i izleta brodom, dok brojna mala ostrvca u njenoj blizini nude priliku za istraživanje manje poznatih kutaka Egeja.

Održivi umesto masovnog turizma

Poslednjih godina Astipalaja je postala i simbol održivog turizma. Grčka vlada i kompanija Folksvagen pokrenuli su ambiciozan projekat transformacije ostrva u model zelene mobilnosti. U upotrebu su uvedena električna vozila i savremena rešenja za održivi transport, čime se Astipalaja pozicionirala kao svojevrsna laboratorija budućeg turizma na Mediteranu.

Zahvaljujući spoju autentične arhitekture, bogate istorije, netaknute prirode i održivog razvoja, Astipalaja danas predstavlja jednu od najzanimljivijih destinacija za putnike koji žele da upoznaju mirniju i tradicionalniju stranu Grčke.

Upravo zbog toga "leptir Egeja" sve češće privlači pažnju turista koji traže iskustvo daleko od uobičajenih turističkih ruta.

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