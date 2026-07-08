Danska premijerka, Mete Frederiksen, izjavila je da Grenland nije na prodaju nakon što je američki predsednik Donald Tramp ponovo sugerisao da bi arktička teritorija trebalo da bude pod kontrolom Vašingtona, a ne Kopenhagena, preneo je Euronews.



Obraćajući se novinarima uoči samita NATO-a u Turskoj, Frederiksenova je rekla da veruje da je stav Sjedinjenih Država postao sve otvoreniji.



"Čula sam američkog predsednika i mislim da je stav SAD, nažalost, veoma jasan po ovom pitanju. Naš stav je podjednako jasan sve vreme: Grenland, naravno, nije na prodaju", rekla je.



Prema njenim rečima, Danska i Grenland očekuju od svojih saveznika da poštuju budućnost ostrva.



"Nadamo se da će svi, uključujući sve saveznike, poštovati pravo naroda Grenlanda na samoopredeljenje", navela je.



Takođe je naglasila suverenitet Danske, rekavši: "Mi smo suverene države i potrebno je da svi poštuju naš teritorijalni integritet i suverenitet".



Frederiksenova je dodala da je Danska "spremna da brani svaki pedalj NATO-a, uključujući i sopstvenu teritoriju", i da očekuje od ostalih članica saveza da ispune svoje obaveze kolektivne odbrane.



Podsetimo, spor je eskalirao u martu kada je potpredsednik SAD, Džej Di Vens, posetio američku vojnu bazu Pitufik na Grenlandu.



Tada je optužio Dansku da nedovoljno ulaže u bezbednost Grenlanda, ističući da je arktička teritorija strateški važna zbog rastuće aktivnosti Rusije i Kine u regionu.



Tramp je više puta izjavio da bi SAD trebalo da kontrolišu Grenland, pozivajući se na nacionalne i međunarodne bezbednosne razloge, ali su i Danska i Grenland dosledno odbacili svaku mogućnost da ostrvo bude prepušteno Vašingtonu.



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