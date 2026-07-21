EUR EUR 117,02 117,37din 117,72
USD USD 102,24 102,55din 102,86
CAD CAD 72,99 73,21din 73,42
AUD AUD 71,50 71,71din 71,93
GBP GBP 137,67 138,08din 138,50
CHF CHF 126,67 127,05din 127,43
KURSNA LISTA

Biz Lifestyle

Danas živi na -35 bez struje i vode - sve je pare potrošio da bi kupio napušteno ostrvo

Dok većina ljudi sanja o kući uz more ili vikendici u prirodi, Finac Klaus odlučio je da ostvari mnogo neobičniji san: kupio je napušteno ostrvo i tamo izgradio novi život. 

Autor:  Stanko Stamenković
21.07.2026.09:00
0
Danas živi na -35 bez struje i vode - sve je pare potrošio da bi kupio napušteno ostrvo
Foto: Stefan Milivojevic / Shutterstock.com
EKSPO 2027: Od šahovske table do sveta - igra koja povezuje ljude, ideje i kulture
Foto: Siniša Pašalić
 EKSPO 2027: Od šahovske table do sveta - igra koja povezuje ljude, ideje i kulture
Prethodna vest
Kompanije nude mornarima šest mesečnih plata za plovidbu kroz Ormuski moreuz
somkanae sawatdinak / Shutterstock.com
 Kompanije nude mornarima šest mesečnih plata za plovidbu kroz Ormuski moreuz
Sledeća vest

Na ostrvu, koje je više od 40 godina bilo bez stanovnika, danas sa svojom partnerkom Johanom živi potpuno izvan komunalne infrastrukture. Nemaju priključak na električnu mrežu ni vodovod, a zime provode na temperaturama koje se spuštaju i do -35 Celzijusovih stepeni.

Njihovu priču zabeležio je dokumentarni kanal Kirsten Dirksen, a prenosi portal Faircompanies, piše Blic. Klaus je godinama živeo u Helsinkiju, ali je želeo mirniji i jednostavniji život. Kada je ugledao oglas za napušteno ostrvo, odlučio je da rizikuje. Kako je ispričao, dao je vrlo nisku ponudu koju je vlasnik odmah prihvatio. Kupovina mu je gotovo ispraznila bankovni račun, ali je zauzvrat postao vlasnik ostrva površine oko 1,5 hektara.

Dotadašnji vlasnik tu je rođen 1946. godine, ali pošto nije imao naslednika, odlučio je da proda imanje, čime se završila jedna porodična priča, a započela druga. Na ostrvu ga nije čekao uređen dom, već zapuštena brvnara stara više od stotinu godina. Krov je bio urušen, deo drvenih greda istrunuo, a priroda je tokom decenija gotovo potpuno preuzela celo imanje. Umesto da sve sruši i gradi ispočetka, Klaus je odlučio da sačuva što je više moguće od izvorne građevine. Većinu materijala pronašao je na sopstvenom ostrvu.

Posebnost celog projekta je u tome što je veliki deo kuće nastao od materijala koje je pronašao na ostrvu. Sam je rušio stabla, obrađivao drvo i pripremao ga za gradnju. Trupce je ostavljao da se suše dve godine pre nego što ih je ugradio u kuću. Sedam stabala pretvorio je u oko 70 kvadratnih metara drvenog poda, dok je krov obnovio za svega 400 evra koristeći polovne materijale gde god je to bilo moguće.

Unutrašnje zidove obložio je mešavinom gline i peska koje je iskopao na sopstvenom zemljištu. Takav prirodni materijal pomaže u regulisanju vlage i zadržavanju toplote tokom dugih finskih zima. Električnu energiju proizvode pomoću solarnih panela, koji tokom toplijih meseci obezbeđuju dovoljno energije za osnovne potrebe. Zimi se gotovo u potpunosti oslanjaju na drva. Centralno mesto u kući zauzima peć teška gotovo tri tone koja, nakon nekoliko sati loženja, toplotu zadržava i do dva dana.

Vodovod takođe nemaju. Pijaću vodu dovoze sa izvora ili iz obližnjeg mesta, dok jezersku vodu koriste za pranje. U planu im je da iskopaju i sopstveni bunar. Veliki deo hrane pripremaju sami. Uzgajaju raž od koje peku tradicionalni finski hleb, imaju pčele, skupljaju čagu – pečurku od koje pripremaju čaj – a ribu često love u obližnjem jezeru.

Namirnice čuvaju u zemljanom podrumu koji tokom cele godine ostaje dovoljno hladan, pa služi kao prirodni frižider.

Život na ostrvu nije uvek jednostavan. Kada temperature padnu na -35 stepeni, grejanje postaje pitanje opstanka. Dodatni problem nastaje u periodu kada jezero tek počinje da se ledi ili odleđuje. Tada do ostrva nije moguće doći ni čamcem ni motornim sankama, pa porodica može ostati privremeno odsečena od kopna. Ipak, Klaus kaže da upravo takav način života pruža ono što je godinama tražio – mir, slobodu i osećaj da je u potpunosti povezan sa prirodom. Na mestu koje je decenijama bilo napušteno danas se ponovo čuje život, a stara brvnara dobila je novu priliku zahvaljujući čoveku koji je odlučio da krene potpuno drugačijim putem od većine.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Expo

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na TiktokuFejsbuku i na našoj Instagram stranici

 
 
Finska ostrvo priroda

Povezane vesti

Dragan živi u Nemačkoj, ali bez srpskog Dunava ne može - napravio je brod samo da bi pecao
Foto: Youtube printscreen/Izazovi aanturu

Dragan živi u Nemačkoj, ali bez srpskog Dunava ne može - napravio je brod samo da bi pecao

10:51 | 0
Ljudi putuju hiljadama kilometara da bi se ovde okupali - prirodni bazeni koji izgledaju nestvarno
Foto: Editorial/YoncaEvren/Shutterstock

Ljudi putuju hiljadama kilometara da bi se ovde okupali - prirodni bazeni koji izgledaju nestvarno

08:25 | 0
Zabranjeno za strance do kraja 80-ih, danas je turistički hit - ostrvo koje krije 38 vojnih objekata
Foto: puntacristo/shutterstock

Zabranjeno za strance do kraja 80-ih, danas je turistički hit - ostrvo koje krije 38 vojnih objekata

09:47 | 0
Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama
Foto: Czerep rubaszny/Shutterstock

Jedan film proslavio je ovaj italijanski gradić - danas je među najtraženijim destinacijama

08:36 | 0
Ostrvo usred ničega - najteže dostupno mesto u Evropi gde letovi kasne danima
Foto: Miguel Couto/Shutterstock

Ostrvo usred ničega - najteže dostupno mesto u Evropi gde letovi kasne danima

19:51 | 0
Komentari (0)

Biz Lifestyle

Sadrži 450 miligrama zlata od 22 karata - urađaj koji svi bacamo je mali rudnik
Foto: Shutterstock

Sadrži 450 miligrama zlata od 22 karata - urađaj koji svi bacamo je mali rudnik

12:33 Biz Lifestyle
Ovaj voz gotovo ne proizvodi buku, a vodi kroz 10.000 godina istorije i nestvarne predele
Foto: Scharfsinn / Shutterstock

Ovaj voz gotovo ne proizvodi buku, a vodi kroz 10.000 godina istorije i nestvarne predele

12:00 Biz Lifestyle
Pre nego što potrošite stotine evra - kada se turbina popravlja, a kada menja
Palitsyn Evgenii/Shutterstock.com

Pre nego što potrošite stotine evra - kada se turbina popravlja, a kada menja

17:21 Biz Lifestyle
Košta oko 8000 evra - Japanci napravili frižider za ljude
MAYA LAB/Shutterstock.com

Košta oko 8000 evra - Japanci napravili frižider za ljude

15:45 Biz Lifestyle
Dok su fudbaleri jurili pehar, FIFA je brojala milijarde - Mundijal 2026. postaje najunosniji turnir u istoriji
Paparacy / Shutterstock.com

Dok su fudbaleri jurili pehar, FIFA je brojala milijarde - Mundijal 2026. postaje najunosniji turnir u istoriji

13:54 Biz Lifestyle
Dragan živi u Nemačkoj, ali bez srpskog Dunava ne može - napravio je brod samo da bi pecao
Foto: Youtube printscreen/Izazovi aanturu

Dragan živi u Nemačkoj, ali bez srpskog Dunava ne može - napravio je brod samo da bi pecao

10:51 Biz Lifestyle
"Kineski ferari" unapred rasprodat - već je stiglo 1.000 porudžbina
Foto: Youtube prinstcreen/CAR magazine

"Kineski ferari" unapred rasprodat - već je stiglo 1.000 porudžbina

10:03 Biz Lifestyle
Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište
shepherdsatellite / shutterstock

Nina je htela da sruši zidove u kući staroj 120 godina, a onda je otkrila skriveno stepenište

18:00 Biz Lifestyle
Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)
cherry-hai / Shutterstock

Ovu lampu mnogi još imaju na tavanu ili u podrumu, a danas može da vredi i do 2.000 evra (VIDEO)

12:40 Biz Lifestyle
Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode
Nikola93 / shutterstock

Ako koristite ovaj PIN, odmah ga promenite - upravo njega lopovi prvo pokušavaju da pogode

08:35 Biz Lifestyle

Najnovije

Najčitanije

20min

Virus potvrđen u sedam okruga - oglasio se ministar poljoprivrede

31min

Sadrži 450 miligrama zlata od 22 karata - urađaj koji svi bacamo je mali rudnik

51min

MMF ponovo spasava budžet Ukrajine - Kijevu odobreno još 690 miliona dolara

1H

Ovaj voz gotovo ne proizvodi buku, a vodi kroz 10.000 godina istorije i nestvarne predele

1H

Blizu nam je i moguće je - odmor na moru za dvoje košta manje od 600 evra

18H

Jadran za svačiji džep - smeštaj od 35 evra, kafa evro, a ćevapi pet

22H

Nije Vrnjačka, nije Sokobanja - banja na jugu Srbije krije pravo blago

6H

Država istrošila poslednje rezerve? Imaju dizela za 8, benzina za 18 dana

21H

Važna promena za penzionere u Srbiji - ove isplate više neće stizati kao do sada

19H

Pre nego što potrošite stotine evra - kada se turbina popravlja, a kada menja

Vidi sve

Vremenska prognoza

Kursna lista

Valuta Buying (RSD) Middle (RSD) Selling (RSD)
EUR EUR 117,02 117,37 117,72
USD USD 102,24 102,55 102,86
CAD CAD 72,99 73,21 73,42
AUD AUD 71,5 71,71 71,93
GBP GBP 137,67 138,08 138,5
CHF CHF 126,67 127,05 127,43

Kripto valute

Valuta Cena (EUR)
BTC BTC 57.215,00 €
ETH ETH 1.674,94 €
LTC LTC 41,33 €
DOT DOT 0,73 €
BCH BCH 193,97 €
LINK LINK 7,52 €
BNB BNB 501,69 €
XMR XMR 298,34 €
Powered by CoinGecko API