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Srbija

Srpski tekstilni gigant ide na prodaju

Nekada simbol domaće tekstilne industrije i jedan od najvećih proizvođača čarapa u Srbiji, "Proleter" iz Ivanjice danas se nalazi pred novim poglavljem svoje istorije. Nakon ulaska u stečaj, imovina ovog nekadašnjeg industrijskog giganta ponuđena je na prodaju, a njena ukupna procenjena vrednost iznosi oko 887 miliona dinara.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.13:41
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Srpski tekstilni gigant ide na prodaju
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Vest je posebno odjeknula među bivšim radnicima i stanovnicima Ivanjice, jer je "Proleter" decenijama predstavljao jedno od najvažnijih preduzeća u ovom kraju.

Na prodaju hale, skladišta i zemljište

Imovina kompanije prodaje se kroz dve zasebne celine putem javnog prikupljanja ponuda.

Prva i najveća celina obuhvata poslovne i proizvodne objekte u Ivanjici, uključujući hale, skladišta, magacine, poslovne zgrade i pomoćne objekte. U prodaji se nalazi i tekstilna industrijska zgrada površine veće od 3.600 kvadratnih metara, kao i trafostanica, portirnica i građevinsko zemljište, prenosi RINA.

Druga celina odnosi se na objekat sa pripadajućim zemljištem u naselju Prilike, ukupne površine 97 kvadratnih metara, uz građevinsko zemljište od 182 kvadratna metra.

Javno otvaranje ponuda zakazano je za 30. jun, dok će konačna odluka o izboru kupca biti doneta u skladu sa pravilima stečajnog postupka i uz saglasnost Odbora poverilaca.

Od lidera u proizvodnji do stečaja

"Proleter" je osnovan 1991. godine i godinama je važio za jednog od lidera domaće tekstilne industrije, posebno u proizvodnji čarapa koje su bile prisutne na tržištu širom regiona.

Međutim, nakon finansijskih problema i dugotrajnih izazova u poslovanju, Privredni sud u Čačku je u aprilu 2025. godine otvorio stečajni postupak zbog trajne nesposobnosti plaćanja.

Tada je bez posla ostalo oko 300 radnika, što je bio težak udarac za mnoge porodice koje su godinama bile vezane za ovo preduzeće.

Kraj jedne industrijske ere

Za mnoge stanovnike Ivanjice "Proleter" nije bio samo fabrika. Bio je mesto gde su generacije radile, gradile karijere i obezbeđivale egzistenciju svojim porodicama.

Zbog toga vest o prodaji njegove imovine kod mnogih budi nostalgiju za vremenima kada je domaća tekstilna industrija zapošljavala hiljade ljudi i predstavljala važan oslonac lokalne ekonomije.

Da li će novi vlasnik uspeti da oživi deo nekadašnje proizvodnje ili će prostor dobiti potpuno novu namenu, biće poznato nakon završetka prodajnog postupka.

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Prodaja Ivanjica Proleter

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