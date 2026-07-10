Američki investicioni fond Apolo ponudio je danas 5,7 milijardi funti (približno 6,7 milijardi evra) za najveću britansku niskobudžetnu avio-kompaniju Izi džet (easyJet), čime je nadmašio konkurentsku ponudu investicionog fonda Kastllejk (Castlelake) vrednu 5,5 milijardi funti (oko 6,4 milijarde evra).

Akcije Izi džeta su na berzi u Londonu odmah skočile za čak 15 odsto, a upravni odbor avio-kompanije saopštio je da je više ne preporučuje akcionarima da prihvate ponudu Kastllejka, prenosi Gardijan.

Apolo nudi 7,15 funti po akciji Izi džeta, što predstavlja premiju od 22 odsto u odnosu na cenu deonice na zatvaranju trgovanja u četvrtak i čak 81 odsto u odnosu na cenu akcije pre početka procesa nadmetanja za preuzimanje kompanije.

Američki fond je saopštio da će preduzeti sve neophodne korake kako bi ispunio pravila Evropske unije o vlasništvu nad avio-kompanijama, prema kojima evropski avio-prevoznici moraju da budu u većinskom vlasništvu subjekata iz Unije.

Firma Izi džet se već neko vreme suočava sa ozbiljnim pritiscima, a na proleće je dva puta upozorila na očekivani pad profita. Njeno poslovanje dodatno je otežano nepovoljnim makroekonomskim okruženjem i skokom cena goriva zbog sukoba na Bliskom istoku, prenosi Tanjug.



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