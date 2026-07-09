To je deo strategije ovog energetskog giganta usmerene na razvoj velikih solarnih i vetro parkova koji donose veću profitabilnost, preneo je Oil prajs.



Kompanija je prodala oko 170 megavata (MW) solarnih kapaciteta, uglavnom krovnih elektrana, nezavisnim proizvođačima energije kao što su Amarenco i AMPYR Distributed Energy, ali nije objavila vrednost transakcije, piše Tanjug.



Projekti se nalaze u Francuskoj, Belgiji, Holandiji, Španiji, Portugalu, Velikoj Britaniji i Luksemburgu, čime je Total enerdžis okončao aktivnosti u oblasti distribuirane solarne proizvodnje u tim zemljama.



Novi vlasnici nastaviće da upravljaju elektranama i snabdevaju postojeće korisnike.



Iz kompanije navode da se ovaj potez uklapa u strategiju razvoja velikih solarnih i vetro elektrana, gde ekonomija obima omogućava veće prinose nego kod manjih projekata distribuirane proizvodnje, koji uglavnom imaju instalisanu snagu manju od tri megavata.



Total enerdžis ističe da prodaja neće usporiti širenje njegovog portfolija obnovljivih izvora energije.



Tokom proteklih 12 meseci kompanija je povećala bruto kapacitet obnovljivih izvora za osam gigavata (GW), čime je ukupni portfolio dostigao oko 35 GW, dok je cilj da do 2030. godine premaši 75 GW instaliranih kapaciteta širom sveta.



Kompanija poslednjih godina ubrzano širi poslovanje u oblasti obnovljivih izvora energije i električne energije, nastojeći da uz tradicionalnu proizvodnju nafte i gasa izgradi jedan od najvećih svetskih portfolija niskougljeničnih energetskih projekata, navodi Oil prajs.



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