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Obišli osam zemalja za samo 290 evra - par otkrio kako su to uspeli

Mnogi sanjaju o tome da obiđu svet, ali ih visoke cene avionskih karata i smeštaja često nateraju da odustanu već na početku planiranja. Ipak, jedan britanski par dokazao je da avantura iz snova ne mora da košta bogatstvo.

Autor:  Dubravka Jovanović
04.06.2026.13:29
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Obišli osam zemalja za samo 290 evra - par otkrio kako su to uspeli
Shutterstock
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Džastin Valej i njegova partnerka Viktorija uspeli su da za svega 247 funti, odnosno oko 290 evra, kupe avionske karte za putovanje koje je trajalo šest nedelja i obuhvatilo osam zemalja na dva kontinenta.

Njihova ruta vodila ih je kroz Letoniju, Austriju, Ujedinjene Arapske Emirate, Maldive, Bahrein, Jordan, Saudijsku Arabiju, Rumuniju i nazad u Veliku Britaniju.

Sve je počelo posle teškog životnog perioda

Za ovaj par putovanje nije bilo samo odmor, već prilika da naprave novi početak, piše Blic.

Nakon perioda obeleženog zdravstvenim problemima, gubitkom posla i osećajem nesigurnosti, odlučili su da izađu iz svakodnevice i ponovo otkriju svet.

Umesto skupih aranžmana i luksuznih hotela, fokusirali su se na pažljivo planiranje i potragu za najpovoljnijim opcijama.

Kako su uspeli da potroše samo 290 evra na letove?

Ključ cele avanture bilo je strpljenje i detaljno praćenje cena avionskih karata.

Jedan povoljan let otvorio je mogućnost za narednu destinaciju, a zatim se čitava ruta postepeno slagala kao slagalica. Svaki trošak pažljivo je beležen kako bi ostali unutar planiranog budžeta.

Pored toga, postavili su sebi dodatni izazov - da tokom putovanja ne troše više od 40 funti dnevno.

Maldivi nisu samo za bogate turiste

Jedna od destinacija koja ih je najviše iznenadila bili su Maldivi.

Iako se ovo ostrvsko područje često povezuje sa luksuznim vilama i ekskluzivnim odmaralištima, njihovo iskustvo pokazalo je da postoji i druga strana ove destinacije.

Pronašli su smeštaj sa doručkom za oko 30 funti po noćenju, a dane su provodili istražujući prirodne lepote, more i lokalnu kulturu.

Za mnoge putnike upravo su Maldivi simbol nedostižnog odmora, ali njihova priča pokazuje da se uz dobro planiranje i fleksibilnost mogu pronaći mnogo pristupačnije opcije.

Saudijska Arabija i Jordan ostavili najjači utisak

Među svim destinacijama posebno mesto zauzeli su Jordan i Saudijska Arabija.

Pustinjski pejzaži, istorijska mesta i gostoprimstvo lokalnog stanovništva ostavili su snažan utisak na britanski par.

Putovanje nije prošlo bez izazova. U jednom trenutku morali su da menjaju planove zbog ograničenja prolaska kroz određena područja, ali su i taj problem uspeli da reše i nastave put bez odustajanja od svoje rute.

Neočekivani susret sa Ronaldom

Tokom boravka u Saudijskoj Arabiji imali su priliku da prisustvuju utakmici na kojoj je nastupao Cristiano Ronaldo za Al Nassr FC.

Za ljubitelje fudbala to je bio poseban trenutak koji je njihovom putovanju dao dodatnu dimenziju.

Priča koja inspiriše putnike širom sveta

U vremenu kada mnogi veruju da su daleka putovanja rezervisana samo za ljude sa velikim budžetima, iskustvo Justina i Viktorije pokazuje drugačiju sliku.

Njihova avantura nije bila zasnovana na luksuzu, već na dobroj organizaciji, fleksibilnosti i spremnosti da istražuju manje poznate mogućnosti.

Možda upravo zato njihova priča privlači toliku pažnju - jer podseća da ponekad najveće uspomene ne nastaju iz skupih aranžmana, već iz hrabrosti da se krene na put, čak i kada budžet deluje kao prepreka.

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