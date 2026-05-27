Vučić je, tokom četvrtog dana zvanične posete Kini, rekao da su u Đasingu potpisani ugovori koji predviđaju 953 miliona evra novih investicija u Srbiju i dodao da te investicije idu u različite gradove, od Niša, Novog Sada, Zrenjanina, Šapca, Ćuprije, Inđije.

''Ovo što smo danas videli, doživeli i uradili je nešto zbog čega se bavimo ovim poslom, zbog čega radimo naporno. Hoću da se zahvalim i našim timovima i ljudima koji su vredno i naporno radili da bismo sve ovo danas postigli. Verujem da ćemo u narednom periodu govoriti o još većem broju investitora, do sada smo imali 18 sastanaka sa privrednicima, sutra će biti još pet, ukupno 23, i svi, posebno posle prijateljskih reči predsednika Sija žele da dođu u Srbiju, žele da ulažu u našu zemlju. Ali, ovo nije pitanje samo običnih investicija ovo je pitanje nečega što pravi ogromnu razliku'', rekao je Vučić novinarima nakon obilaska kompanije Mint i potpisivanja novih investicionih sporazuma.

Naveo je da će se roboti u Srbiji proizvoditi u tri faze i da prva faza, odnosno sklapanje robota, počinje između 10. i 20. jula, a da se druga faza odnosi na takozvane data fabrike ili trening fabrike za robote.

''Videli ste ove naše divne mlade ljude, devojke i momke koji rade ovde, uče taj posao, kako da obučavaju robote, kako da skuvaju kafu, kako da pripreme koktel, kako da spreme doručak i sve drugo. Dakle, imaćemo takve fabrike'', rekao je Vučić.

Naveo je da treća faza ide sa upotrebom veštačke inteligencije i da će Srbija da prednjači i da će za dva meseca imati humanoidne robote proizvedene što, kako je rekao, neće imati niko drugi u Evropi, piše Tanjug.

''Niko drugi u Evropi nema to što će da ima Srbija za samo dva meseca. Mnogo toga smo ovde i videli i naučili, i njihove kompanije rastu izuzetnom, čudesnom brzinom'', rekao je Vučić.

Vučić: "Sa kompanijom Aridž sam razgovarao o letećim taksijima, dolaze u Srbiju uskoro" Predsednik Srbije rekao je danas da je razgovarao sa predstavnicima kompanije Aridž o proizvodnji letećih taksija i najavio da će svi koji dođu na Ekspo moći da vide leteće taksije. "Juče smo pregovarali sa najvećom azijskom kompanijom. Vi znate da smo već uzeli američki Arčer. Juče smo razgovarali, slično ime iako kinesko, Aridž. Uskoro stižu u Srbiju", rekao je Vučić. On je napomenuo da za leteće taksije postoji problem sa sertifikatima. "Možemo mi da im izdamo sertifikate za demo letove, ali moramo sa Evropom da razgovaramo oko stvarnih dozvola za letove. Zašto? Imate dalekovode, imate helikopterske visine, avionske visine, i nigde ne smete da ugrozite saobraćaj. Prilično je komplikovano, ali građani Beograda i Srbije će moći da vide, ceo svet koji dođe na Ekspo", rekao je Vučić napominjući da će i građani moći da vide leteće taksije koje je on u Kini imao priliku da vidi. Dodao je da će na izložbi Ekspo, naročito na srpskom paviljonu, biti zastupljeni roboti koji će da dočekuju goste i na više jezika im saopšte šta je moguće videti na tom paviljonu. "Na Ekspu ćemo da imamo robote svuda. Mi ćemo večeras pokušati da vam to predstavimo kako će da izgleda. To će biti svetsko čudo, to nigde niste videli kako će da izgleda u Beogradu. Roboti će da služe, srpski paviljon, dočekaće ga robot koji će da govori na više jezika", objasnio je predsednik. On je naveo da će roboti biti ponuđeni i drugim državama i istakao da veruje da će oni biti zastupljeni u bar još 50 paviljona. "Ponudićemo i mnogim drugima, verujem da ćemo bar još u 50 paviljona da imamo ovakve robote sa njihovim, obučenim u njihova nacionalna odela. Videli ste onog Brus Lija? Onaj Brus Li je kao čovek. Ja da ga vidim da počne onako diže ruke, diže noge, ja bih bežao na kilometar od njega. Izgleda kao čovek, ne vidite razliku kad ga obučete onako. A videli ste i brzinu onih pasa? To nije normalno. Onako ide, i bez točkova i s točkovima", rekao je Vučić.

