Reč je o ekskluzivnoj flašici za vodu pod nazivom Odyssee Eau Silver Flask, čija cena prelazi neverovatnih 7.000 dolara.

Da, dobro ste pročitali – flašica za vodu.



Ali kada Hermès nešto napravi, to nikada nije samo flašica. Odyssee Eau Silver Flask izrađena je od sterling srebra 925 sa ogledalo-poliranim finišem, dok je dopunjena luksuznim kaišem od taurillon kože, poznate po mekoći, trajnosti i prestižnom izgledu. Naravno, sve je proizvedeno u Francuskoj, što za Hermès ostaje važan pečat autentičnosti i zanatske tradicije.



Dizajn se oslanja na klasične vojničke i planinarske čuturice, ali filtrirane kroz ultra-luksuznu estetiku. Rezultat je predmet koji izgleda kao da je stigao iz garderobera milijardera sa savršeno stilizovanog safari putovanja.



Flašica je visoka oko 21 centimetar, prečnika 6,5 cm i teška čak 612 grama, što joj daje ozbiljan, gotovo skulpturalni osećaj u ruci. Rebrasti čep, metalni detalji inspirisani sedlarskim nitnama i kožni disk na dnu sa utisnutim potpisom Hermès Paris podsećaju na korene kuće, koja je nekada gradila reputaciju kroz vrhunsku konjičku opremu, prenosi Lux Life.



Sa praktične strane, flašica prima oko 500 ml tečnosti, što je sasvim dovoljno za svakodnevnu upotrebu – makar u svetu luksuza. Ipak, postoji jedna mala mana: nije namenjena toplim napicima, pa kafa za poneti ipak ostaje van ove priče.



Odyssee Eau Silver Flask dostupna je u ograničenim količinama, isključivo u odabranim Hermès buticima i online prodaji. Upravo takav način distribucije dodatno pojačava osećaj ekskluzivnosti i kolekcionarske vrednosti.



Pitanje koje svi postavljaju glasi: da li je ovo vrhunac luksuza ili savršeno osmišljena provokacija?



U svetu u kojem status često dolazi u neočekivanim oblicima, izgleda da je sledeći veliki simbol prestiža – flašica za vodu od srebra.



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