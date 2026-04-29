Protokol o saradnji je potpisao direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović sa predstavnicima Narodne biblioteke Srbije, Univerzitetske biblioteke "Svetozar Marković", Radio-televizije Srbije, Radio-televizije Vojvodine, Javnog preduzeća "Službeni glasnik", Novinske agencije Tanjug, "Politika" novine i magazini, Društva za jezičke resurse i tehnologije (JeRTeh), ReLDI centra za jezičke podatke, Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti i Istraživačko-razvojnog instituta za veštačku inteligenciju.

Potpisivanju su prisustvovali i predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež, kao i stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, Jakup Beriš.

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut istakao je da je Protokol projekat od opšteg nacionalnog značaja koji će Srbiju, kako je naveo, postaviti na nivo zemalja sa dominantnim jezicima, kao što je engleski jezik ili drugi jezici koji su u ekspanziji.

"Na ovaj način ulazimo u veliki prostor koji ni mi ne možemo da definišemo. Na sastanku koji smo upravo imali pokušali smo da dosegnemo gde je početak i gde je kraj. Početak možda možemo da definišemo, jer ćemo se vratiti u istoriju srpskog jezika, srpske kulture, srpskog identiteta i postojanja naučne, ali i svake druge misli u Srbiji. Međutim, kraj je nepoznat i nadam se da je ovaj model u stvari početak rada na primeni i implementaciji srpskog jezika u okviru velikog projekta, da imamo nešto što će biti u vreme veštačke inteligencije dobro oruđe i sredstvo za napredak Srbije u svakom pogledu", rekao je Macut.

"Izgradnja nacionalnog velikog jezičkog modela za srpski jezik nije samo tehnološki projekat. Ovo je pitanje našeg jezika, kulture, identiteta, podataka i suvereniteta u 21. veku. U skladu sa Strategijom Srbija 2030 koju je predstavio predsednik Republike Aleksandar Vučić, realizujemo projekat od nacionalnog značaja, prilagođavanje veštačke inteligencije srpskom jeziku i kulturi. To znači da čuvamo srpski jezik u svoj njegovoj raznolikosti, oba pisma, oba književna izgovora, kao i bogatstvo svih srpskih dijalekata. Takođe, ovim projektom nastavljamo da jačamo digitalni suverenitet, samostalnost u eri veštačke inteligencije i ostajemo nezavisni od stranih sistema i tehnologija. Podaci će nastaviti da se čuvaju u zemlji, u Državnom data centru u Kragujevcu, a model srpskog jezika će se trenirati na superkompjuterima smeštenim u Srbiji", istakao je direktor Kancelarije za IT i eUpravu dr Mihailo Jovanović i dodao da je u aktuelnim geopolitičkim dešavanjima digitalna suverenost i samostalnost u razvoju veštačke inteligencije pitanje nacionalne bezbednosti.

Predsednik Privredne komore Srbije, Marko Čadež izjavio je da su sve institucije, potpisnice Protokola, godinama unazad digitalizovale svoje podatke, što je omogućilo da se radi na razvoju velikog srpskog jezičkog modela. Model će, ističe, imati široku primenu u svakodnevnom životu, servisima za građane i privredu.

"Važno je da će ovaj model razumeti logiku našeg jezika, kako pravnog tako i poslovnog jezika. Moći će da se primeni u svakodnevnom životu, servisima za građane i privredu. Zato je ovo istorijski trenutak, a PKS će učiniti sve da se što više kompanija, koje imaju digitalizovane podatke, priključe ovom projektu", rekao je Čadež, navodi se u saopštenju.

"U okviru globalne mreže UNDP-a, koja obuhvata više od 170 zemalja i teritorija širom sveta, Srbija je prepoznata kao primer dobre prakse zbog svog sveobuhvatnog pristupa digitalnoj transformaciji i uvođenja nacionalnog programa za jezičke tehnologije, koji ukazuje na sistemski pristup razvoju veštačke inteligencije prilagođene nacionalnom jeziku i kulturi. Mali broj zemalja danas može time da se pohvali. Ponosni smo što Srbiju na tom putu podržavamo kao dugogodišnji partner", istakao je Jakup Beriš, stalni predstavnik Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji.

